2023-05-13 03:01:52 Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.
Otomobilin çarptığı kadın, inşaat temeline yuvarlanınca yardım etmeye çalışan sürücü de aynı yere düştü.
Bu esnada kazayı görerek yolda duran farklı bir otomobile ise hafif ticari araç çarptı.
Akıl almaz kazada 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Adile B. ile sürücü Alaattin A.’nın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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