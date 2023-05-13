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Hayat-Aktüel
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Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı

2023-05-13 03:01:52
Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

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Foto - Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı

Otomobilin çarptığı kadın, inşaat temeline yuvarlanınca yardım etmeye çalışan sürücü de aynı yere düştü.

#2
Foto - Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı

Bu esnada kazayı görerek yolda duran farklı bir otomobile ise hafif ticari araç çarptı.

#3
Foto - Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı

Akıl almaz kazada 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

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Foto - Akıllara durgunluk veren kaza! 2'si ağır 4 yaralı

Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Adile B. ile sürücü Alaattin A.’nın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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