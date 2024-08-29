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Kültür Sanat
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Akdeniz’in derinliklerinde bulundu! 3600 yıllık sır ortaya çıktı

2024-08-29 13:45:15
Akdeniz’in derinliklerinde bulundu! 3600 yıllık sır ortaya çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, Girit-Minos Uygarlığı'na ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3.600 yıl öncesine tarihlendirilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz'in derinliklerinden çıkarıldı.

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Foto - Akdeniz’in derinliklerinde bulundu! 3600 yıllık sır ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarih sahnesine ışık tutan yeni bir buluş yapıldı. Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019 yılından beri devam eden kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz öncülüğünde yürütülüyor. 50 metre derinlikte bulunan batık, şimdiye dek Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Uzmanlara göre, hançerin Girit-Minos Uygarlığına ait olması, batığın Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz’in tarihi ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor.

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Foto - Akdeniz’in derinliklerinde bulundu! 3600 yıllık sır ortaya çıktı

“Akdeniz’in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akdeniz’in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu. Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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