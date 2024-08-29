Akdeniz’in derinliklerinde bulundu! 3600 yıllık sır ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarih sahnesine ışık tutan yeni bir buluş yapıldı. Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019 yılından beri devam eden kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz öncülüğünde yürütülüyor. 50 metre derinlikte bulunan batık, şimdiye dek Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Uzmanlara göre, hançerin Girit-Minos Uygarlığına ait olması, batığın Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz’in tarihi ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor.