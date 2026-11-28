"Hastalar dışarıdan hizmet almak zorunda kalıyorlar" Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinin üçüncü basamak kanser merkezi olmasına rağmen hastaların bazı moleküler ve genetik tetkikler için dışarıdan hizmet almak zorunda kaldığını ifade eden Tor, bölgesel kanser merkezlerinin moleküler ve genetik altyapısının oluşturulması gerektiğini söyledi. Kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinde genetik çalışmaların önemine değinen Tor, şöyle devam etti: "Bununla birlikte maalesef burası bir üçüncü basamak kanser üssü olmasına rağmen birtakım moleküler ve genetik tetkikler için hastalar yine dışarıdan hizmet almak zorunda kalıyorlar. Moleküler ve genetik altyapısının özellikle bu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gibi bir üçüncü basamak kanser merkezinde olmazsa olmazlarını büyüklerimize, idarecilerimizin bu planlaması aslında bütün Türkiye sathında bölgesel kanser merkezlerinin yanı sıra bu moleküler ve genetik çalışmaları yürüten merkezlerin de sistem içinde olması son derece önemli. Çünkü gelecekte kişiye özel, özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş tedaviler gündeme gelecek ve bunlar için de mutlaka genetik çalışmaların yapılması gerekiyor." 25 yılda 26 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirildi Zonguldak'ta 2001 yılında kurulan Göğüs Hastalıkları Kliniğinin bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları anlatan Tor, klinikte 26 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirdiklerini belirtti. Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü Zonguldak'ta göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmanın sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Tor, şunları kaydetti: "2001'de burada Göğüs Hastalıkları Kliniği kuruldu. Geçmişten bugüne baktığımızda çok kıymetli arkadaşlarla çalıştık. 26 göğüs hastalıkları uzmanı mezun ettik. Çok fazla sayıda öğrencilerle staj yaptık, onlara göğüs hastalıklarının nosyonlarını öğrettik ve bölgemizde bildiğiniz gibi solunum hastalıklarından ölümler çok yüksek düzeyde. Burada ciddi bir akciğer hastalığı sorunu var, akciğer sağlığının sorunu var. Dolayısıyla maden bölgesi. Bu bakımdan Zonguldak'ta göğüs hastalıkları uzmanı olmak çok anlamlı, kıymetli, çok sorumluluk gerektiren bir durum açıkçası. Bugüne kadar burada akciğer sağlığını iyileştirmeye yönelik, meslek hastalıklarının erken tanısına yönelik çok kıymetli çalışmalar yaptık tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte." "Bölgenin akciğer sağlığını tekrar masaya yatıracağız" Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda bölgedeki akciğer sağlığı sorunlarının, klinik deneyimlerin ve araştırma sonuçlarının ele alınacağını anlatan Tor, "1. Karaelmas Akciğer Günleri adı altında düzenlediğimiz bu sempozyuma Türkiye'nin değişik illerinden çok kıymetli hocalarımız bilimsel birikimlerini bizlerle paylaşmak üzere, toplantımıza bilimsel katkı vermek üzere burada olacaklar" dedi. Tor, "Hem klinik deneyimlerimizi, araştırma sonuçlarımızı kıymetli misafirlerimizle birlikte burada tartışacağız ve bölgenin akciğer sağlığını tekrar masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. "Sigarasız bir hayatı tercih etmeliler" Hastalara sigarayı bırakmaları çağrısında bulunan Tor, sempozyumda göğüs hastalıklarının bir uzmanlık alanı olarak geçmişten geleceğe ele alınacağını belirterek, "Hastalarımızın bilinçli olması lazım. Öncelikle tabii ki sigarayı bırakmalılar. Sigarasız bir hayatı tercih etmeliler" diye konuştu.