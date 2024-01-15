Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

Bu gerilimlerin ardından Brent ham petrolü önceki günlerde yüzde 5 düştükten sonra yaşananların akabinde varil başına petrol fiyatı 78 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise 73 dolara merdiven dayadı. Kızıldeniz’deki gerilimin ardından küresel petrol piyasası araştıran Oilprice.com da haftasonu bir makale yayımlandı. Makalede Kızıldeniz’e atıfta bulunularak Ortadoğu’da gerginliğin arttığı dönemi işaret ederek, yatırımcıların 110 dolarlık petrol üzerine spekülasyon yaptıkları ifade edildi. Petrol fiyatlarının haftalardır varil başına 80 doların üzerine çıkmakta zorladığı belirtilen makalede, bazı petrol tüccarlarının bahar başında petrol varil fiyatının 110 doların üzerine çıkabileceğine dair iddialar olduğunu işaret etti.