2024-01-15 13:28:42 Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti
Benzine zam yolu gözüktü. Kızıldeniz’deki gerginlik küresel boyuta ulaşabilir. Yemen’de Husiler Gazze’de katliam yapan İsrail bağlantılı ticaret gemilerine Kızıldeniz’de saldırmaya başlaması üzerine deniz hattı üzerinde gerilim had safhaya ulaştı. Yemen’deki Husiler’in bu adımı sonrasında ABD ve İngiltere, Kızıldeniz üzerinden Husiler'e karşılık vermeye başladı. ABD hafta sonu 3 husi botunu batırırken İran’da karşılık olarak Kızıldeniz’e bir savaş gemisi gönderdi.