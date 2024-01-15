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Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

2024-01-15 13:28:42
Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

Benzine zam yolu gözüktü. Kızıldeniz’deki gerginlik küresel boyuta ulaşabilir. Yemen’de Husiler Gazze’de katliam yapan İsrail bağlantılı ticaret gemilerine Kızıldeniz’de saldırmaya başlaması üzerine deniz hattı üzerinde gerilim had safhaya ulaştı. Yemen’deki Husiler’in bu adımı sonrasında ABD ve İngiltere, Kızıldeniz üzerinden Husiler'e karşılık vermeye başladı. ABD hafta sonu 3 husi botunu batırırken İran’da karşılık olarak Kızıldeniz’e bir savaş gemisi gönderdi.

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Foto - Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

Bu gerilimlerin ardından Brent ham petrolü önceki günlerde yüzde 5 düştükten sonra yaşananların akabinde varil başına petrol fiyatı 78 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise 73 dolara merdiven dayadı. Kızıldeniz’deki gerilimin ardından küresel petrol piyasası araştıran Oilprice.com da haftasonu bir makale yayımlandı. Makalede Kızıldeniz’e atıfta bulunularak Ortadoğu’da gerginliğin arttığı dönemi işaret ederek, yatırımcıların 110 dolarlık petrol üzerine spekülasyon yaptıkları ifade edildi. Petrol fiyatlarının haftalardır varil başına 80 doların üzerine çıkmakta zorladığı belirtilen makalede, bazı petrol tüccarlarının bahar başında petrol varil fiyatının 110 doların üzerine çıkabileceğine dair iddialar olduğunu işaret etti.

#2
Foto - Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Kızıldeniz’deki gerilim, İran ve ABD arasındaki gerilim petrol fiyatlarında bir krize neden olabilir. Petrol fiyatlarının bu şekilde artması başta Türkiye olmak üzere küresel boyutta akaryakıtın zamlanmasına neden olacak.

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Foto - Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

Küresel petrol piyasasının nabzını tutan Oilprice.com makalesindeki yazıda petrol fiyatlarının bahar ayında 110 doları bulması akaryakıt fiyatlarına uçuşa geçirebilir Hafta sonu Kızıldeniz’deki gerilimin artması hemen akaryakıt fiyatlarına yansımış ve motorine 5 kuruş zam gelmişti.

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