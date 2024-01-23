2024-01-23 15:52:38 AK Parti’yi sarsan istifa! AK Parti’de uçan kuştan haberi olan Cem Küçük doğruladı
AK Parti'de Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yeniden aday gösterilmesinin sıkıntıya sebep olduğu ve MKYK üyesi Kasım Gülpınar'ın AK Parti'den istifa ettiği iddia edildi. Gülpınar'ın Şanlıurfa'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi. Bu da AK Parti'de ikinci Fakıbaba olayı olarak konuşulmaya başlandı. Cem Küçük ise, Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden aday olacağını iddia etti.