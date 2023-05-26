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AK Parti’nin İzmir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

2023-05-26 13:24:06
AK Parti’nin İzmir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti’nin 28. dönem İzmir Milletvekilleri mazbatalarını teslim aldı.

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Foto - AK Parti’nin İzmir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti’nin 28. dönem İzmir Milletvekilleri mazbatalarını aldı.

#2
Foto - AK Parti’nin İzmir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

İzmir İl Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın yanı sıra milletvekili seçilen Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Eyüp Kadir İnan, Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar katıldı.

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Foto - AK Parti’nin İzmir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

“Geçmişte yapılan zulümlerin karşılığını demokrasi şöleni ile vereceğiz” Mazbata töreni sonrası kordonda basın mensuplarını açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Bugün her biri İzmir için çalışmaya hazır cengaver ve mücadeleye hazır güzel insanlarla mazbatalarımızı aldık. Tüm arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün aynı zamanda benim yaş günüm. Böyle bir günde, böyle güzel insanlarla birlikte buna tanıklık etmek benim için onur ve gururdur. 28 Mayıs’ta, geçmişte yapılan zulümlerin karşılığını demokrasi şöleni ile vereceğiz. Milletvekillerimiz her biri dürüst, vatandaşlarımız için gece gündüz çalışan vekillerimizdir. İzmir için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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