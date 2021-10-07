AK Partili vekilin sözleri CHP, HDP ve İP'i çıldırttı! TBMM Genel Kurulunda 'zillet ittifakı' tartışması

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın, "HDP bizim kontrolümüzde. CHP de HDP'ye muhtaç." sözünü hatırlatan Akbaşoğlu, "İYİ Parti ile olan ilişkiyi CHP üzerinden, HDP ile ilişkilendirmek suretiyle denklemi kurmuşlar, hep beraber parlamenter hükümet sistemini ortaya koyuyorlar. Bu yamalı bohça ittifakı bileşenlerinin orada ortaya koydukları; biri diyor ki 'Ben cumhurbaşkanı olacağım.' Biri diyor ki 'Ben başbakan olacağım.' Diğeri de 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım, bakanlık isterim ha.' diye hepinize değneği gösteriyor. Oradan hepiniz ulufe dağıtımına giriyorsunuz. Parlamenter sistemi talep edenlerin ortak noktası; milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme hakkını geri almak istiyorlar. Millete, bu hak ve yetkinin doğrudan verilmesine maalesef bu zillet ittifakı rıza göstermemiş. Bu ittifak, millete bu hakkı çok görüyor. Millete bu hakkı çok görenlerin, bu hakkı tanımayanların millete söyleyecekleri sözü olamaz. Milletimiz bunu maşeri vicdanında tartacaktır. Bu partilerin tabanlarından kopuk yönetimlerine, zihniyetlerine, takiyeci yöneticilere söylüyorum. Hiç kimse seçmene, millete bir şey söylediğimize dönük bir çarpıtmada bulunmasın." dedi. Bu sırada CHP ve HDP milletvekilleri, Akbaşoğlu'na tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifakımız adını milletten alıyor. Sen millete 'zillet' yakıştırması yapmaya başlarsan bu, siyasi iktidarın gücünden değil, tükenmişliğinin itirafından başka bir şey değildir." iddialarında bulundu. Türkiye'de psikolojik iktidarın el değiştirdiğini öne süren Özel, "Kendisine 'zillet' diye lakap takılan millet, siyasi iktidarın el değişmesi için gün saymaktadır, seçimi beklemektedir." iddiasında bulundu. Akbaşoğlu, CHP'li Özel'e, "Kendi tabanlarını dahi kandıran ittifaka dönük bir değerlendirme yaptım. Asla bunun dışında başka bir değerlendirmem olmadı. PKK, 'Kürt' diyerek aldattı, FETÖ 'hizmet' diyerek aldattı. Siz de 'Millet İttifakı' diyerek milleti aldatıyorsunuz, vurguladığım şey buydu." karşılığını verdi.