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AK Partili vekilin sözleri CHP, HDP ve İP'i çıldırttı! TBMM Genel Kurulunda 'zillet ittifakı' tartışması

2021-10-07 19:14:24
AK Partili vekilin sözleri CHP, HDP ve İP'i çıldırttı! TBMM Genel Kurulunda 'zillet ittifakı' tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki "Zillet ittifakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan bir ittifak." sözlerine, CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İYİ Parti milletvekilleri birlik olarak tepki gösterdi.

#1
Foto - Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın,

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın, "HDP bizim kontrolümüzde. CHP de HDP'ye muhtaç." sözünü hatırlatan Akbaşoğlu, "İYİ Parti ile olan ilişkiyi CHP üzerinden, HDP ile ilişkilendirmek suretiyle denklemi kurmuşlar, hep beraber parlamenter hükümet sistemini ortaya koyuyorlar. Bu yamalı bohça ittifakı bileşenlerinin orada ortaya koydukları; biri diyor ki 'Ben cumhurbaşkanı olacağım.' Biri diyor ki 'Ben başbakan olacağım.' Diğeri de 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım, bakanlık isterim ha.' diye hepinize değneği gösteriyor. Oradan hepiniz ulufe dağıtımına giriyorsunuz. Parlamenter sistemi talep edenlerin ortak noktası; milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme hakkını geri almak istiyorlar. Millete, bu hak ve yetkinin doğrudan verilmesine maalesef bu zillet ittifakı rıza göstermemiş. Bu ittifak, millete bu hakkı çok görüyor. Millete bu hakkı çok görenlerin, bu hakkı tanımayanların millete söyleyecekleri sözü olamaz. Milletimiz bunu maşeri vicdanında tartacaktır. Bu partilerin tabanlarından kopuk yönetimlerine, zihniyetlerine, takiyeci yöneticilere söylüyorum. Hiç kimse seçmene, millete bir şey söylediğimize dönük bir çarpıtmada bulunmasın." dedi. Bu sırada CHP ve HDP milletvekilleri, Akbaşoğlu'na tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifakımız adını milletten alıyor. Sen millete 'zillet' yakıştırması yapmaya başlarsan bu, siyasi iktidarın gücünden değil, tükenmişliğinin itirafından başka bir şey değildir." iddialarında bulundu. Türkiye'de psikolojik iktidarın el değiştirdiğini öne süren Özel, "Kendisine 'zillet' diye lakap takılan millet, siyasi iktidarın el değişmesi için gün saymaktadır, seçimi beklemektedir." iddiasında bulundu. Akbaşoğlu, CHP'li Özel'e, "Kendi tabanlarını dahi kandıran ittifaka dönük bir değerlendirme yaptım. Asla bunun dışında başka bir değerlendirmem olmadı. PKK, 'Kürt' diyerek aldattı, FETÖ 'hizmet' diyerek aldattı. Siz de 'Millet İttifakı' diyerek milleti aldatıyorsunuz, vurguladığım şey buydu." karşılığını verdi.

#2
Foto - İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu ise

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu ise "Sayın Akbaşoğlu söyledikleriyle kendini, mensubu bulunduğu zihniyeti tarif ediyor. Şimdi 'PKK şunu kandırdı', 'FETÖ bunu kandırdı' diye söylüyorsunuz. Hem PKK hem de FETÖ önce sizi kandırdı. Dolayısıyla biz ham, hımbıl, anlama, kavrama ve yorumlama kabiliyeti olmayan adamlardan sayılmıyoruz. Bizi aldatmak ve kandırmak öyle kolay değil. Aslında siz aldatılıp kandırılmışlar da değilsiniz, işinize geldiği için öyle davrananlardansınız." iddialarında bulundu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Milleti doğrudan 'zillet' ilan etmek meselesini, milletin takdirine bırakıyorum. 'Zillet' dedikleri halk, sandıkta kendilerine çok yakın bir zamanda gerekli cevabı verecek. Çok acele etmesinler, sabırlı olsunlar." iddialarında bulundu.

#3
Foto - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Hiç kimsenin şahsını, bulunduğu yeri rencide etmek için konuşmadım. Zillet ittifakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan bir ittifak." dedi. Akbaşoğlu'nun sözleri üzerine Genel Kurulda tartışma yaşandı. Özel, Akbaşoğlu'nun özür dilemesini isterken CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri de sıralara vurarak tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak yerlerine oturmalarını istedi. Tartışmanın sürmesi üzerine Bilgiç, birleşime ara verdi. Tartışma verilen arada da bir süre devam etti.

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