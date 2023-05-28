Ak Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

Kendilerine olmayan küfrü meşrulaştırmaya çalışıyorlar İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşa tercihini soran bir YouTube kanalında, skandal bir olay yaşandı. İstanbul Sarıyer'de sokak röportajı yapan muhabire bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirterek "Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Sokak röportajına dahil olan başka bir kadın ise, Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden kadına ağır küfürler etti. Sosyal medyada yankı uyandıran video birçok kişi tarafından tepki alsa da, Kılıçdaroğlu seçmeni tarafından alkışlandı. Kendi seçmenine en ufak bir hakarette ortalığı ayağa kaldırarak özgürlük naraları atan kitle, AK Parti seçmenine yapılan böylesine ağır bir küfür için küfürbaz kadına destek çıktı. Seçimlerin ikinci turunda küfürbaz kadınla yan yana fotoğrafını paylaşan bir şahıs ''........ teyzemle güçlerimizi birleştirdik'' ifadelerini kullandı.