Gündem
AK Partili Şamil Tayyar, "Fısıltı sokağa taştı, uyarıyorum" dedi: Ne CHP ne başkası; iktidarın en büyük rakibi onlar

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici analizle iktidar partisine "emekli sınıfı" konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu. Sayıları 17 milyonu aşan emeklilerin artık en örgütlü ve belirleyici toplumsal güç haline geldiğini vurgulayan Tayyar, adaletsiz dağılım ve ekonomik sıkıntıların bu kesimi iktidarın en büyük rakibi konumuna getirdiğini savundu. Acil ve kapsamlı bir reform yapılmazsa bu sosyopolitik gücün seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceğini belirten Tayyar, son dakika düzenlemelerinin yeterli olmayacağının altını çizdi.

Şamil Tayyar, eski partisi AK Parti'ye ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Tayyar, "17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı. Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Emekliler. ‘İktidar belirleyici’ yeni bir toplumsal sınıf oluşuyor. Sayıları 17 milyonu aştı. Örgütlüler, etkileşim halindeler, parkta, çay ocağında fısıltıyla çoğalıyorlar, her sokakta duyuluyorlar.

Öfkeleri, en büyük motivasyonları. Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor. AK Parti’den bile fazlalar. Sorun sadece azalan gelirleri değil, prim ve çalışma sürelerini ıskalayan adaletsiz dağılım.

17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı. Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Şimdiden kafa yorulmalı, son dakika torba kanunu düzenlemesiyle riske edilmemelidir.

Uyarıyorum. Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir."

Yorumlar

Hasan

Doğru tespit olmuş ama artık tren kaçtı. Bazı vekillerin ve bakanların saçma sapan konuşmaları bu tepkileri daha da arttırıyor.

Halil Yıldız

Aynen katılıyorum Herşeye, herkese var emekliye hariç. Bilhassa 8bin, 9bin ve daha fazla prim ödeyenler, daha düşük prim ödeyenlere göre ezildi, haktan hakkaniyetten uzaklasildi. Reisi severim, toz kondurmam ama diğerleri ya vurdumduymaz veya derin bir gaflet içerisinde. Uyarıyorum düzeltin bu adaletsizlikleri. Temel gıda ve giyim enflasyonunu dikkate alın. İçinde puro olan enflasyon sepetini değil. Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş bağlanmıştı. Şimdi ise neredeyse maaşım asgari ücret kadar. Kurt ayazı yer ama unutmaz Vesselam.
