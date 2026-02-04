AK Partili Şamil Tayyar, “Fısıltı sokağa taştı, uyarıyorum” dedi: Ne CHP ne başkası; iktidarın en büyük rakibi onlar

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici analizle iktidar partisine "emekli sınıfı" konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu. Sayıları 17 milyonu aşan emeklilerin artık en örgütlü ve belirleyici toplumsal güç haline geldiğini vurgulayan Tayyar, adaletsiz dağılım ve ekonomik sıkıntıların bu kesimi iktidarın en büyük rakibi konumuna getirdiğini savundu. Acil ve kapsamlı bir reform yapılmazsa bu sosyopolitik gücün seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceğini belirten Tayyar, son dakika düzenlemelerinin yeterli olmayacağının altını çizdi.