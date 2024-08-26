AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak ifşa: O cemaat insanları dolandırıyor

“Dedem Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerinin; sayısız has evlatlarından, talebelerinden ders ve ilim almak nasip oldu. Hali hayatta olanların isimlerini gizlemek mecburiyetindeyim. Ama ilk talebe halkaları dahil, nice mücevherleri, pırlantaları tanımak ve ders almak hep nasip oldu. Daha önce isimlerini açıkça yazdığım, hatta şehit edilmeden önce, şahsıma biat ettiklerini de ifade ettiğim; gerçek alimlerden ve evliyalardan olan, Dedemin K.S; hiç atılmamış, kovulmamış, lekesiz, hasbi, 1. derece has talebelerinden ve evlatlarından olan, Hasan-Mehmed Arıkan Hoca Efendilerle çok uzun yıllar, çok özel anlar yaşamak, Elhamdülillah, MaşâAllah nasip oldu. Binaenaleyh; kimin gerçek alim, kimin sahtekar ve dolandırıcı olduğunu bizler Elhamdülillah, iyi biliriz.”