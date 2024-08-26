AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak ifşa: O cemaat insanları dolandırıyor

“Maddi durumlarından; parasından, mülkünden veya çevresinden devamlı olarak bahsedenlerin aslında sahtekar olmaları gibi, maksatlarının ters algı oluşturarak insanları kandırmak oldukları için bu ucuz numaralara başvurdukları gibi; takvalı insanda takvasından, gerçek, hakiki alim olan da ilminden asla bahsetmez. Takvalı ve maneviyatı olan kişi; bu nimetlerini hep gizler ki, hep devamı nasip olsun... Eğer ki; niyetlerini bozup, üçkağıtçılığa başlamadılarsa, bu gizlilik hep sürer...