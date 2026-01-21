AK Partili isimden Türkiye'nin ünlü cemaati hakkında suç duyurusu! 'Ölümü şaibeli'
AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancılar cemaatiyle ilgili dikkat çeken bir suç duyurusu yaptı.
AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Eski Milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun ile ailesi, amcalarıyla ilgili “şaibeli ölüm” iddialarını yargıya taşıdı. Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, bugün Bakırköy Adliyesi’ne bizzat giderek ıslak imzalı şikâyet dilekçelerini müracaat savcılığına teslim etti.
Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu ayrı ayrı şikâyetçi oldu. Başvuru sonrası dosyaya ilişkin soruşturma numarası da alındı. Ailenin, amcanın vefatıyla ilgili olarak Bakırköy Adliyesi’ne ilk kez bugün birlikte resmi müracaatta bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta bazı medya kuruluşlarında yer alan ve “dezenformasyon” içerdiği ifade edilen haberlere de açıklık getirildi. Aile tarafından yapılan değerlendirmede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca daha önce açıldığı belirtilen soruşturmanın, kendilerinden bağımsız şekilde ve re’sen başlatıldığı, aile bireylerinin bu dosyaya herhangi bir başvurusunun bulunmadığı vurgulandı. Bu hususun, 12 Ocak 2026 tarihli tekzip metninde de açıkça ifade edildiği hatırlatıldı.
Bugünkü başvuruyla birlikte, amcanın şaibeli ölümü dosyasının ilk kez aile fertleri tarafından doğrudan yargı makamlarının gündemine taşındığı kaydedildi. Denizolgun ailesi, yargı sürecine olan güvenlerini dile getirerek, tüm gerçeklerin somut delillerle ortaya çıkarılacağına inandıklarını ifade etti.
Soruşturmanın seyri ve savcılığın atacağı adımlar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Denizolgun’un vefatının ardından düzenlenen otopsi raporunda imzası bulunan üç doktordan biri olan Yusuf İslam Duman’ın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Duman’ın, Mayıs 2025’te kamu görevinden ihraç edildiği açıklanmıştı.
Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ölümün hemen ardından hazırladığı bilgi notunda yer alan çelişkileri köşesine taşımıştı.
