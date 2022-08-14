AK Partili isim müjdeyi duyurdu: 5 dakika daha kısalıyor

Kumluca Belen şantiyesini ziyaret eden Milletvekili Uslu, Antalya Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ve teknik ekipten yapımı devam eden yollar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Atay Uslu, “Kemer-Tekirova-Kumluca bölünmüş yol çalışması devam ediyor. Zor ve virajlı bir geçiş olan, şoförlerimizin isimlendirmesiyle 'köpek solutan yokuşu’nda da yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok özel bir proje ile geçiş zorluğu yüksek olan ‘köpek solutan yokuşu’ yok oluyor ve adeta dümdüz bir yola dönüşüyor. Bize zor yok, imkansız yok. Durmak yok, yola devam. AK Parti yapar” ifadelerini kullandı.