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AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

2024-07-29 14:22:10
AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, o cemaatle ilgili şok eden bir ifşada bulundu.

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#1
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni, Mehmet Beyazıt Denizolgun'un oğlu, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancılar üst yönetiminin mesajlaşmalarını paylaştı.

#2
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Denizolgun, "Ali Erhan Kurişii'ye, 40 yaşında mehdilik verilecek, akabinde, 40'ından sonra; haşa rabıtanın Kurişii'ye yapılarak, deccalin sarayını birlikte başında yıkmaya gitmek için hazırlanılması gerektiğini ifade eden sayısız mesajlar atıldı. Saraydan kasıt; maalesef milletimizin evi olan külliyemizdi" dedi.

#3
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Fatih Süleyman Denizolgun'un paylaşımı şöyle: Şu vakitler; 28 Temmuz 2024 tarihinin son dakikaları içinde bulunmaktayız! Sakın, kuzenim Ali Erhan Kurişii; 42. yaş gününü unuttuğum evhamına, zannına kapılmasın! Gerçek doğum tarihi; 28 Temmuz 1982 olduğu halde, halamla eniştem 1981 tarihinde evlendiği halde, Kemal Kacar Bey ağabeyimizin ve zevcesi Bedia Sultan Teyzemizin protesto ederek nişanlarına gitmediği, Bedia Sultan Teyzemizin evliliğin olmasına mani olmaya çalıştığı halde, düğünlerini de görmediği halde; Ali Erhan Kurişii için, amcamın şaibeli vefatı akabinde, sahte mehdiyet masalı üretmek için, sahte doğum tarihi olarak, düğün tarihi öncesindeki, 21 Kasım 1979 tarihi seçilip, basına yalandan bu haber servis edildi.

#4
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Çünkü; 21 Kasım 1979 tarihi, Hicri Takvime göre; 1 Muharrem 1400 yılına tekabül etmekteydi. Yeni yüzyılın, ilk ayı ve ilk günü olarak çok güzel bir kurgu yapıldı! Bu sahte doğum tarihine göre de; 2019 yılı çok kritikti. Çünkü sahte mehdiyet masalının kurgusal kuklası olan Ali Erhan Kurişii'ye, sahte mehdilik görevi 40 yaşında yani 2019 yılında verilecekti!

#5
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

O yüzden 31 Ekim 2019'da Sadabad Kurs yıkım hadisesi öncesinde; birçok WhatsApp mesajları üzerinden, koca koca idareci olan üst yönetim üyeleri haşa; Ali Erhan Kurişii'ye, 40 yaşında mehdilik verilecek, akabinde, 40'ından sonra; haşa rabıtanın Kurişii'ye yapılarak, deccalin sarayını birlikte başında yıkmaya gitmek için hazırlanılması gerektiğini ifade eden sayısız mesajlar atıldı. (Saraydan kasıt; maalesef milletimizin evi olan külliyemizdi)

#6
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Devletimiz; Sadabad olayıyla test edildi. Eğer o zaman ki; beyanatlarımız tesirini göstermeseydi, devlet-cemaat kavgası başlasaydı, Sadabad mayası tutsaydı, sahte doğum tarihine göre, 21 gün sonra, 21 Kasım 2019'da Ali Erhan Kurişii sahte Mehdi ilan edilecekti!

#7
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Daha önceki yazılarımda, bu sahte mehdiyet masalının arka planını bulabileceğiniz gibi, bu WhatsApp mesajlarının görüntüleri de bulabilirsiniz! Şimdi geldiğimiz noktada; Ali Erhan Kurişii; hem gerçek doğum tarihi 1982 yılına göre, hem de sahte doğum tarihine göre; 40 yaşını çoktan devirdi. Sahte Mehdilik trenini en son 28 Temmuz 2022'de kaçırdı. Sahte mehdiyet masalı da, tarihin tozlu raflarına kaldırıldı!

#8
Foto - AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Şimdi kuzenim Ali Erhan Kurişii'ye tek düşen görev; derin ve samimi tefekkürle, tevbe-i nasuhla, pişmanlıkla tevbeyle dönüş yapmasıdır. Tüm manevi, itikadi hatalarını açıktan kamuoyuna itiraf ederek, düzeltme yolunu tercih etmesidir! Bu itikadi hatalarından; sadece biridir! Sayısız bid'atlar ve hurafeler de açıktan temizlenmelidir! Hülâsatülkelâm; Ali Erhan Kurişii'ye yeni yaşında; bol tevbeli bir yıl diliyorum. Hidayeti bulmasını ve hatalarını düzeltmesini diliyorum. Eğer hidayeti mümkün değilse; ya kendi kendini azletmesini, ya da bir şekilde azledilmesini diliyorum!

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