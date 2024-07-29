AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Fatih Süleyman Denizolgun'un paylaşımı şöyle: Şu vakitler; 28 Temmuz 2024 tarihinin son dakikaları içinde bulunmaktayız! Sakın, kuzenim Ali Erhan Kurişii; 42. yaş gününü unuttuğum evhamına, zannına kapılmasın! Gerçek doğum tarihi; 28 Temmuz 1982 olduğu halde, halamla eniştem 1981 tarihinde evlendiği halde, Kemal Kacar Bey ağabeyimizin ve zevcesi Bedia Sultan Teyzemizin protesto ederek nişanlarına gitmediği, Bedia Sultan Teyzemizin evliliğin olmasına mani olmaya çalıştığı halde, düğünlerini de görmediği halde; Ali Erhan Kurişii için, amcamın şaibeli vefatı akabinde, sahte mehdiyet masalı üretmek için, sahte doğum tarihi olarak, düğün tarihi öncesindeki, 21 Kasım 1979 tarihi seçilip, basına yalandan bu haber servis edildi.