AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Şimdi kuzenim Ali Erhan Kurişii'ye tek düşen görev; derin ve samimi tefekkürle, tevbe-i nasuhla, pişmanlıkla tevbeyle dönüş yapmasıdır. Tüm manevi, itikadi hatalarını açıktan kamuoyuna itiraf ederek, düzeltme yolunu tercih etmesidir! Bu itikadi hatalarından; sadece biridir! Sayısız bid'atlar ve hurafeler de açıktan temizlenmelidir! Hülâsatülkelâm; Ali Erhan Kurişii'ye yeni yaşında; bol tevbeli bir yıl diliyorum. Hidayeti bulmasını ve hatalarını düzeltmesini diliyorum. Eğer hidayeti mümkün değilse; ya kendi kendini azletmesini, ya da bir şekilde azledilmesini diliyorum!