AK Parti’li eski vekil Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze törenine Gönül'ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli milletvekilleri Nail Çiler ve Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.