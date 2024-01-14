2024-01-14 16:09:08 AK Parti’den flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan edildi
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ahmet Özdemir, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin 2 milyon 300 bin görevlisinin sahada olacağını söyledi. Özdemir, AK Parti'nin yerel seçimlere hazırlık çalışmalarına yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Tüm il ve ilçelerde SKM'leri oluşturduklarını ve bunların başkanları ile yönetim kurullarını atadıklarını belirten Özdemir, SKM'lerin 57 ilde AK Parti il binasında, 24 ilde ise müstakil mekanlarda kurulduğunu söyledi.