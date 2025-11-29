  • İSTANBUL
AK Parti, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifiyle esnafın ürettiği mal ve hizmetlerde uygulanacak fiyat tarifelerine yeni bir düzenleme getiriyor. Yeni sisteme göre fiyatlar, esnafın maliyeti, kâr marjı ve Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedefleri dikkate alınarak belirlenecek. Bu adım, hem esnafın gelir dengesini korumayı hem de tüketici fiyatlarını kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

1
#1
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Esnafın ürettiği mal ve hizmetler için AK Parti'den yeni bir düzenleme geliyor. Ekmek, simit, minibüs, taksi ve servis ücretleri gibi hizmetlerin fiyatlandırılmasına yeni sistemin kapısı aralandı. Buna göre, kapsam dahilindeki fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.

#2
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde 30 günlük süre, bakanlığa görüş talebinin iletildiği gün duracak ve görüşün birliğe iletildiği günden itibaren devam edecek. Onaylanan fiyat tarifesine itiraz edilmediği taktirde 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

#3
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Belediyeler tarafından itiraz edilen veya Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde uzlaşma komisyonunda nihai karara bağlanacak.

#4
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

ÇOĞUNLUK DİKKATE ALINACAK! Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tarafından itiraz edilen fiyat tarifeleri ile Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde Bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifelerinin değerlendirilmek üzere uzlaşma komisyonuna sunulması usulü getiriliyor.

#5
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

İtiraza konu olan fiyat tarifeleri için o yerin mülki amirinin başkanlığında ticaret il müdürlüğü defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurulacak.

#6
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Komisyonda hangi kurumun temsilcisinin yer alacağına, talep edilen tarifenin konusu dikkate alınarak komisyon başkanınca belirlenecek. Komisyon kararları salt çoğunlukla alınacak.

#7
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE YAPILACAK Komisyon değerlendirmesini mevcut maliyetle ve ortalama kâr marjları ile Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak yapacak.

#8
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararından sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin gerekçesinde “Fiyat tarifelerine ilgili kurumların itirazı hâlinde, yereldeki mevcut ekonomik durum, maliyetler ve kâr marjları dikkate alınıp doğrudan komisyon tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak nihai karar verilebilecektir” denildi.

#9
Foto - Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Bakanlığın görüşüne tabi olacak fiyat tarifeleri ile uzlaşma komisyonunun değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek.

