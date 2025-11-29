Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor
AK Parti, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifiyle esnafın ürettiği mal ve hizmetlerde uygulanacak fiyat tarifelerine yeni bir düzenleme getiriyor. Yeni sisteme göre fiyatlar, esnafın maliyeti, kâr marjı ve Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedefleri dikkate alınarak belirlenecek. Bu adım, hem esnafın gelir dengesini korumayı hem de tüketici fiyatlarını kontrol altında tutmayı amaçlıyor.