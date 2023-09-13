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Siyaset
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AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

2023-09-13 12:15:45
AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

Muhalefette yerel seçimler için “işbirliğinin yapılıp yapılmayacağına” yönelik tartışmalar sürerken Cumhur İttifakı işbirliği için düğmeye bastı. AK Parti’de, MHP ile işbirliği görüşmelerini yürütecek heyet belirlendi. AK Parti heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyor. MHP’de ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bir görevlendirme yapmadığı ancak AK Parti’nin heyetinde yer alan isimler karşısında “mütekabiliyet esasına dayalı olarak” bir heyet belirleyeceği ifade ediliyor. Her iki parti heyetlerinin de gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacağı da kaydediliyor.

#1
Foto - AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

İki partinin de öncelikli hedefini “özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere, tüm büyükşehir belediye başkanlıkları” oluşturuyor. Ancak her iki partinin bu kez 2019 yılındaki seçimlerden farklı olarak “her il, ilçe ve beldede seçimlere işbirliği içinde gireceği” belirtiliyor.

#2
Foto - AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

Heyetlerin görüşmesinde öncelikle masaya yatırılacak konunun da “2019 yılındaki yerel seçimlerde yapılan hatalar olduğu” ifade ediliyor. İki partinin bu hataları birlikte tespitlerinin ardından 2024’teki yerel seçimler için yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda da ilk olarak büyükşehir belediye başkan adaylarının belirleneceğine dikkat çekiliyor.

#3
Foto - AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

AK Parti ve MHP’nin 2024’teki seçimlerde asıl hedefi 30 büyükşehrin “Cumhur İttifakı’na kazandırılması” yatıyor. Her iki parti heyetinin yürüteceği görüşmeler sonrasında ise ilk olarak 30 büyükşehirde ittifak kapsamında gösterilecek büyükşehir belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

#4
Foto - AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

Bunun amacının da adayın daha fazla kamuoyunun gündeminde tutmak olduğu” belirtiliyor.

#5
Foto - AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

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