AK Parti ve MHP’den flaş "yerel seçim" kararı! Farklı olacak

Muhalefette yerel seçimler için “işbirliğinin yapılıp yapılmayacağına” yönelik tartışmalar sürerken Cumhur İttifakı işbirliği için düğmeye bastı. AK Parti’de, MHP ile işbirliği görüşmelerini yürütecek heyet belirlendi. AK Parti heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyor. MHP’de ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bir görevlendirme yapmadığı ancak AK Parti’nin heyetinde yer alan isimler karşısında “mütekabiliyet esasına dayalı olarak” bir heyet belirleyeceği ifade ediliyor. Her iki parti heyetlerinin de gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacağı da kaydediliyor.