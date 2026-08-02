AK Parti ve MHP tarafından kapsamlı kanun teklifi yolda Şehit yakını ve gazilere müjde

Teklifin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını kaydeden Göktaş, "Bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber grubumuzu Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten çok kapsamlı bir kanun teklifi. Bütün grupları kapsayan çok geniş bir çalışma, derin bir çalışma gerçekleştirdik. Titizlikle hayata geçirdik. Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik. Ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı, pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçte her daim şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük. Dün de bu çalışmaları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Bugün de yarın da AK Partimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu çalışmaları inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimize müjdelemek istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.