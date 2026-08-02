AK Parti ve MHP tarafından kapsamlı kanun teklifi yolda Şehit yakını ve gazilere müjde

Kampın verimli geçtiğini belirten Göktaş, "Tabii, çok güzel bir program. Öncelikle AK Parti İnsan Hakları Başkanımız Basri Yalçın ve tüm ekibine gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen, vicdanın sesini dinlemek için gelen ve insan hakları doğrultusunda 3 yıldır geleneksel hale gelen bir insan hakları kampı düzenlendi, eğitim kampı düzenlendi. Bizler de bugün özellikle gençlerimizin dijitalleşen çağda vicdanın sesi olmaya davet ettik. Onlara yönelik pek çok çalışmalarımız var. Evlilik Kredisinden de aile değerlerinin bu süreçte nasıl bir parçası olduğunu biraz onlara anlattık. Tabii kendi hayat hikayemizden de biraz bahsettik. Öncelikle çok verimli bir toplantıydı. Gençlerimiz burada çok yoğun 3 günlük bir eğitim sürecinden geçti. Dünyada pek çok adaletsizlik var ama bu adaletsizliğin üstesinden gelmek için cesaret ve özellikle yüksek bir irade gerektiriyor. Vicdanın sesi olmaya olmak için çok kolay değil günümüzde. Malumunuz Gazze’de, Filistin’de, dünyanın dört bir yanında gerçekten çok büyük adaletsizlikler var iken sosyal medya zaman zaman bizim bu empati duygumuzu elimizden alıyor. Gençlerimize hem bu tecrübemizi aktardık hem de bu kapsamda onlardan bir soru cevapla bu çalışmaları dinledik. Bizler de özellikle aile değerleri, Aile Nüfus On Yılı çalışmalarımızı, ailenin özellikle gençlerimizin milli-manevi değerler boyutundaki katkısını anlattık. Aile Nüfus On Yılında gençlerimize sunduğumuz desteklerden ve yeni projelerimizi onlarla istişare ettik. Çok verimli bir kamp oldu bizler için de" diye konuştu.