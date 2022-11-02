AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir!

AK Partinin gücünü gençlerden aldığını belirten Çelik, "Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında bize hasta adam diyorlardı, bunların işi bitti diyorlardı. Genç bir cumhuriyeti, zinde bir cumhuriyeti ilan ederek cevap verdik buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu gücü vermese siz genç kardeşlerimiz bu salonlarda buluşmasa bu güç ortaya çıkmayacaktı. Bu güç sizin büyüklerinizin gücüdür sizin gücünüzdür” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin önünün açık ve ferah olduğunu ve daha da ileri gideceğini dile getiren Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi partiler hakkında, “Biz öyle bir liderle çalışıyoruz ki muhalefet liderlerinin hepsinin topla onların bir yıllık çalışması cumhurbaşkanımızın bir günlük çalışması. Biz diyoruz ki Mamak’ta simit ve çay var onlar diyor ki Amerika’da, İngiltere’de hamburger var“ dedi.