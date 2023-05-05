AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel Yenikapı’da balıkçılar ile bir araya geldi

“Teknelerde balıkçılık yapan balıkçılarımız, bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar” Balıkçıların, su ürünleri kanununda yapılan değişiklikle beraber balık sayılarında ciddi artışlar yaşandığını ifade ettiklerini dile getiren İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel, ”Seçim çalışmalarımız çerçevesinde bugün balıkçılarımızla bir aradayız. Onlarla bundan önce su ürünleri kanunuyla ilgili yaptığımız çalışmaları konuştuk. Biliyorsunuz meclis kapanmadan önce su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının bulunmasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurmuştuk. Onun görüşmelerini yapıyoruz. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini talep ediyoruz. Milletvekili seçimlerinde de AK Parti’ye, Cumhur ittifakına desteklerini talep ediyoruz. Burada balıkçılarımız tabi son süreçte özellikle bu boyutlardaki teknelerde balıkçılık yapan balıkçılarımız, bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Çünkü su ürünleri kanununda yapılan değişiklikle beraber kaçak midye avcılığı, Marmara’da kaç avcılık ve özellikle trol avcıların yasaklanmasıyla birlikte başta dip balıkları olmak üzere, daha önce Marmara’da görülmeyen balık türlerinin görüldüğünü bu kanun yürürlüğe girdikten sonra balık sayılarında ciddi artışların yaşandığını ifade ediyorlar. Bu da tabi balıkçılarımız gelir kaynağı olması nedeniyle onlara gelir olarak dönüyor. Bunun da karşılığını memnuniyet ve sandıkta oy olarak vereceklerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.