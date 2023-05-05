AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel Yenikapı’da balıkçılar ile bir araya geldi

“Sağ olsunlar bizler için inanılmaz güzel şeyler yaptılar” 40 yıldır hobi olarak olta balıkçılığıyla uğraşan Lokman Yusuf Yüksel, balıkçıların isteklerinin ekseriyetinin yerine getirildiğin vurgulayarak, “Sayın vekilimiz bizlere teşrif ettiler, onurlandırdılar bizi. Sağ olsunlar bizler için inanılmaz güzel şeyler yaptılar. Kendilerini zaten takip ediyorduk. Kayseri milletvekiliydiler artık bize geliyorlar İstanbul 2. Bölge adayı olarak. Sağ olsunlar bize misafir oldular biz de ikramda bulunduk, güzel hoş sohbet ettik. Balıkçı arkadaşlarımızla beraber dileklerimiz vardı o da nezaketle bizi dinledi çok sağ olsun. İnşallah bundan sonra daha güzel işler yapacağız. Şu ana kadar açık konuşmak gerekirse bizim istediklerimizin yüzde 85’nini yani ekseeriyetini yaptılar. Biz inanıyoruz ki bundan sonraki dönemde de daha güzel şeyler başaracağız. Yaklaşımları gerçekten çok iyi biz güveniyoruz, inanıyoruz” diye konuştu.