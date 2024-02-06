2024-02-06 14:25:59 AK Parti ile ittifak yapmama kararı almışlardı! Yeniden Refah Partisi’nden bir bomba daha! Böyle açıkladılar
Yeniden Refah Partisi 2'si büyükşehir ve 8'i il belediyesi olmak üzere toplam 80 belediye başkan adayını açıkladı. Yeniden Refah Partisi (Yeniden Refah) 80 belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyu ile paylaştı. Yeniden Refah tarafından yapılan açıklama göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut oldu.