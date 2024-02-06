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Siyaset
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AK Parti ile ittifak yapmama kararı almışlardı! Yeniden Refah Partisi’nden bir bomba daha! Böyle açıkladılar

2024-02-06 14:25:59
AK Parti ile ittifak yapmama kararı almışlardı! Yeniden Refah Partisi’nden bir bomba daha! Böyle açıkladılar

Yeniden Refah Partisi 2'si büyükşehir ve 8'i il belediyesi olmak üzere toplam 80 belediye başkan adayını açıkladı. Yeniden Refah Partisi (Yeniden Refah) 80 belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyu ile paylaştı. Yeniden Refah tarafından yapılan açıklama göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut oldu.

#1
Foto - AK Parti ile ittifak yapmama kararı almışlardı! Yeniden Refah Partisi’nden bir bomba daha! Böyle açıkladılar

8 il belediye başkan adayları ise şu şekilde: Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme, Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer, Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen, Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik, Niğde Belediye Başkan Adayı İdris Turgut, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren.

#2
Foto - AK Parti ile ittifak yapmama kararı almışlardı! Yeniden Refah Partisi’nden bir bomba daha! Böyle açıkladılar

Adayların tam listesi:

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Foto - AK Parti ile ittifak yapmama kararı almışlardı! Yeniden Refah Partisi’nden bir bomba daha! Böyle açıkladılar

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