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Ajanslar 'son dakika' geçti! İzmir'deki saldırının da faili çıkan terörist tutuklandı

2022-10-26 17:43:26
Ajanslar 'son dakika' geçti! İzmir'deki saldırının da faili çıkan terörist tutuklandı

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’da uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül’de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı. Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

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Foto - Ajanslar 'son dakika' geçti! İzmir'deki saldırının da faili çıkan terörist tutuklandı

MENEMEN'DE YAKALANDI - Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucunda Gündoğdu, 22 Ekim tarihinde İzmir polisi tarafından Menemen ilçesinde yakalandı.

#2
Foto - Ajanslar 'son dakika' geçti! İzmir'deki saldırının da faili çıkan terörist tutuklandı

Cebrail Gündoğdu'nun İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 1 milyon ödülle turuncu kategoride arandığı, MLKP’nin Suriye'de bulunan kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı, 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Buca’da Ceza infaz kurumu personelini taşıyan servis aracına ve 20 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da Ceza infaz kurumu personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı eylemlerinin faillerinden olduğu bildirildi.

#3
Foto - Ajanslar 'son dakika' geçti! İzmir'deki saldırının da faili çıkan terörist tutuklandı

TUTUKLANDI - Cebrail Gündoğdu'nun İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Gündoğdu, sabah saatlerinde emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi. Terörist Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü üyesinin saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin daha gözaltına alındığı, şüphelilerden 2'sinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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