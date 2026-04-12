Kavga ihbarına giden polis ekibine sürpriz

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı. Kavga yerine çiçeklerle karşılanan polis memurlarına, esnaf tarafından çeşitli çiçekler hediye edildi. Polis Haftasını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen sürpriz, polis ekiplerini şaşırttı. Polisler, "Kavga var diye geldik ama abimiz bizi çiçeklerle karşıladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. Polisler daha sonra esnaf ile hatıra fotoğrafı çekerek görevlerine döndü.