Aile boyu silah kaçakçılığı! Bir bir yakalandılar

KUZENLER SİLAHLARI TESLİM ALDI Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Halis Y.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Halis Y.'nin il dışından getirttiği kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, kentte sattığı tespit iddia edildi. Polis, şüphelinin kızı Buşra Y. (21) ile yeğeni Mazlum Y.'nin (28) gönderilen silahları teslim almak üzere Adana Merkez Otogarı'na gittiği saptandı. BABA KIZ VE YEĞEN TUTUKLANDI Otogara giden KOM ekipleri, 2 şüpheliyi bir otobüsten aldıkları koli ile birlikte gözaltına aldı. Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda Halis Y. de gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.