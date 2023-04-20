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Aile boyu silah kaçakçılığı! Bir bir yakalandılar

2023-04-20 10:40:10
Aile boyu silah kaçakçılığı! Bir bir yakalandılar

Adana’da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları satarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Halis Y., kızı ve yeğenini gözaltına aldı. 30 tabancanın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi tutuklandı.

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Foto - Aile boyu silah kaçakçılığı! Bir bir yakalandılar

Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Halis Y. (42) polis tarafından takibe alındı. Kurusıkıdan dönme tabancaları kent genelinde sattığı ileri sürülen Halis Y.'nin kızı ve yeğeni il genelinden gelen 25 tabancayı otogarda teslim alırken gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında baba Halis Y.'de evinde 5 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan baba kız ve yeğen tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Foto - Aile boyu silah kaçakçılığı! Bir bir yakalandılar

KUZENLER SİLAHLARI TESLİM ALDI Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Halis Y.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Halis Y.'nin il dışından getirttiği kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, kentte sattığı tespit iddia edildi. Polis, şüphelinin kızı Buşra Y. (21) ile yeğeni Mazlum Y.'nin (28) gönderilen silahları teslim almak üzere Adana Merkez Otogarı'na gittiği saptandı. BABA KIZ VE YEĞEN TUTUKLANDI Otogara giden KOM ekipleri, 2 şüpheliyi bir otobüsten aldıkları koli ile birlikte gözaltına aldı. Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda Halis Y. de gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.

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