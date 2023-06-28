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Ekonomi
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Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

2023-06-28 21:18:17
Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

Haziran ayının ortalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığı duyuruldu. Bu destek ödemeleri, belirlenen kriterlere uygun olan kişilere maddi yardım sağlamayı hedeflemektedir. Bakanlık, vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılar haberimizde...

#1
Foto - Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

14 Haziran tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağır engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı adı altında 2 milyar 448 milyon liralık ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurmuştu. Bu destekle birlikte ağır engellilere ve ailelerine maddi destek sağlanarak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenmektedir.

#2
Foto - Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

2023 yılında evde bakım maaşı alacak hak sahiplerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı ve aylık maaş miktarı 4 bin 337 TL olarak belirlendi. Bu maaş, evde bakım ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine sağlanacak ekonomik destek olarak planlanmıştır. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılmaktadır. Bu düzenli ödemeler, evde bakım ihtiyacı olan bireylerin ve ailelerinin maddi açıdan rahatlamasını ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

#3
Foto - Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

Evde bakım maaşı talep eden kişilerin, muhtaç olduklarını kanıtlayan muhtaçlık belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Muhtaçlık belgesi, kişinin ekonomik durumunu ve bakıma muhtaç olduğunu belgelendiren bir belgedir. Bu belge, kişinin maddi durumu ve bakıma ihtiyaç duyduğunu gösteren resmi bir kanıttır. Ayrıca, evde bakım maaşı alabilmek için kişinin gerçekten bakıma muhtaç olması önemlidir. Bu durum, kişinin günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştirememesi ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyması anlamına gelir. Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

#4
Foto - Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

Ayrıca, evde bakım maaşı talep eden kişilerin engelli raporuna sahip olmaları da gereklidir. Engelli raporu, kişinin fiziksel veya zihinsel bir engelle karşı karşıya olduğunu ve bakıma ihtiyaç duyduğunu resmi olarak belgeleyen bir rapordur. Bu rapor, kişinin engelli olduğunu ve evde bakım hizmetine ihtiyaç duyduğunu kanıtlar niteliktedir.

#5
Foto - Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin Türk vatandaşı olmaları da bir diğer gerekliliktir. Türk vatandaşı olmayanlar, evde bakım maaşı hakkından yararlanamamaktadır. Bu kural, devletin vatandaşlık temelinde sosyal hizmetleri sağlaması prensibiyle ilgilidir.

#6
Foto - Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

Yukarıdaki şartları sağlayan kişilere, devlet tarafından evde bakım hizmeti ve evde bakım maaşı verilmektedir. Bu hizmet ve maaş, kişinin bakım ihtiyaçlarını karşılamak, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunulmaktadır.

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