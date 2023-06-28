Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak

2023 yılında evde bakım maaşı alacak hak sahiplerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı ve aylık maaş miktarı 4 bin 337 TL olarak belirlendi. Bu maaş, evde bakım ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine sağlanacak ekonomik destek olarak planlanmıştır. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılmaktadır. Bu düzenli ödemeler, evde bakım ihtiyacı olan bireylerin ve ailelerinin maddi açıdan rahatlamasını ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.