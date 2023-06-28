2023-06-28 21:18:17 Aile Bakanlığı destek musluklarını açtı! Bu 4 şartı sağlayana 4 bin 400 TL maaş bağlanacak
Haziran ayının ortalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığı duyuruldu. Bu destek ödemeleri, belirlenen kriterlere uygun olan kişilere maddi yardım sağlamayı hedeflemektedir. Bakanlık, vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılar haberimizde...