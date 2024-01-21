  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran kulis! Hükümet seçim öncesi bu bomba adımı atacak

“Concon” çıkışı olay olmuştu! Fatih Portakal şimdi neye uğradığını şaşırdı! Büyük şok yaşadı

Türk bilim insanlarından tüm dünyayı şaşkına çeviren buluş! Duyan, “Siz ne yaptınız böyle” diyor

Kiracılara çok ama çok kötü haber! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Ev sahipleri yüzde 25'in üzerinde zam yapabilecek

Uzmanlar “Türkiye’ye 1000 yıl bile yeter” diyor! Onunla dünyayı şok ettik! Bomba açıklama geldi

Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! “Adammış adam” deyip “Parti kursun oy veririm” sözü verdi

Hafize Gaye Erkan’la ilgili o iddia Türkiye’yi sarsmıştı! Ve flaş açıklama geldi

Saadet Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

O iddia dünyayı ayağa kaldırmıştı! Elon Musk’tan flaş açıklama geldi: “Yok öyle bir şey” diyerek duyurdu

38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah
Medya
4
Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! "Adammış adam" deyip "Parti kursun oy veririm" sözü verdi

2024-01-21 19:20:24
Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! “Adammış adam” deyip “Parti kursun oy veririm” sözü verdi

Ahmet Hakan, FETÖ’cülerin, uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı’ya karşı başlattığı kampanyaya sert tepki gösterdi. FETÖ’cülerin karalamalarından sonra, Gezeravcı’nın şahsiyet sahibi bir adam olduğuna yönelik kanaatinin daha da pekiştiğini belirten Hakan, “Parti kursun oy veririm. Kendisiyle uzay hariç her türlü yolculuğa çıkarım, ortak olurum” dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının “Gezeravcı adammış adam” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! "Adammış adam" deyip "Parti kursun oy veririm" sözü verdi

“FETÖ’cüler, bizim uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı’ya karşı kampanya yapmaya başlamışlar. Geçmişte kumpaslarla adamı ordudan atmaya kalktıkları yetmezmiş gibi şimdi de sosyal medya üzerinden adama saldırıyorlar.

#2
Foto - Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! "Adammış adam" deyip "Parti kursun oy veririm" sözü verdi

FETÖ’cülerin sosyal medyada yürüttükleri bu kampanyadan sonra uzaya giden Alper Gezeravcı’yla ilgili düşüncelerim şunlardır: * - Gözümde bir anda karizma kazanmış oldu Alper astronotumuz. - Şahsiyet sahibi bir adam olduğuna kesin ikna oldum.

#3
Foto - Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! "Adammış adam" deyip "Parti kursun oy veririm" sözü verdi

- Parti kursun oy veririm. - Kendisiyle uzay hariç her türlü yolculuğa çıkarım, ortak olurum.”

Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...
Siyaset

Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayken İstanbullulara çeşitli vaatlerde bulundu. Ulaşımdan şehir düzenlemesine, otopark projesinden İBB çalışan..
Afganistan'da düşen uçakla ilgili dünyayı şok eden açıklama
Dünya

Afganistan'da düşen uçakla ilgili dünyayı şok eden açıklama

Hindistan, tüm dünyada haber ajanslarına konu olan Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.
Uluslararası tankerler bölgedeydi! Petrol rafinerisinde patlama!
Dünya

Uluslararası tankerler bölgedeydi! Petrol rafinerisinde patlama!

Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rus enerji şirketi Novatek'in petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Özgür Özel kıvırdıkça batıyor
Siyaset

Özgür Özel kıvırdıkça batıyor

Millet ittifakının bozulup İYİ Parti’nin yerel seçimlere tek başına girme kararı alması, CHP’nin DEM Parti’ye daha bağımlı hale gelmesine se..
TRT World Citizen ödülleri sahiplerini buldu
Aktüel

TRT World Citizen ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin kanalı TRT’nin sosyal sorumluluk girişimleri arasındaki, ilk olarak 2017’de “Pozitif değişime ilham olmak” ilkesiyle yola çıkan ..
Şanlıurfalılar Başkan Beyazgül'ü bağrına bastı
Siyaset

Şanlıurfalılar Başkan Beyazgül'ü bağrına bastı

31 Mart’ta yapılacak olan Yerel seçimlerde AK Parti’den yeniden Başkan Adayı gösterilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23