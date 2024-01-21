2024-01-21 19:20:24 Ahmet Hakan, o ismi yere göğe koyamadı! “Adammış adam” deyip “Parti kursun oy veririm” sözü verdi
Ahmet Hakan, FETÖ’cülerin, uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı’ya karşı başlattığı kampanyaya sert tepki gösterdi. FETÖ’cülerin karalamalarından sonra, Gezeravcı’nın şahsiyet sahibi bir adam olduğuna yönelik kanaatinin daha da pekiştiğini belirten Hakan, “Parti kursun oy veririm. Kendisiyle uzay hariç her türlü yolculuğa çıkarım, ortak olurum” dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının “Gezeravcı adammış adam” başlıklı bölümünde şunları kaydetti: