Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın Güney Kıbrıs'taki Avrupa Konseyi toplantısına katılması Rumları sevindirdi.
Rum yönetimi lideri Christodulides , Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın güney Kıbrıs’ta düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısına katılması ile ilgili açıklamalar yaptı.
''Şara, Avrupa Birliği üye devleti olarak sonuç odaklı önemli bir rol oynamaya devam ettiğimizi dile getirdi'' diyen Christodulides, Şara'nın güney Kıbrıs'a gelişinin engellenmeye çalışıldığını da öne sürdü.
Şara’nın güney Kıbrıs’a gelmesini önemli bulduğunu söyleyen Christodulides, bu yöndeki bir soruya şöyle yanıt verdi:
Bazı kişilerin gayri resmi Avrupa Konseyi'ne katılımını engellemeye çalıştığına dair bazı bilgiler almış olsam da, burada olmayı seçti.
Kamuoyuna konuştu ve görüşmeler sırasında Avrupa Birliği'nin Suriye ile ilişkilerindeki gelişmeleri nasıl gördüğünü ve bölgedeki Avrupa Birliği üye devleti olarak sonuç odaklı önemli bir rol oynamaya devam ettiğimizi dile getirdi. Bizi ilgilendiren de bu.
KAYNAK: SEFA KARAHASAN
