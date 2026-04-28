Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi
Haber Merkezi

Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın Güney Kıbrıs'taki Avrupa Konseyi toplantısına katılması Rumları sevindirdi.

Foto - Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

Rum yönetimi lideri Christodulides , Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın güney Kıbrıs’ta düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısına katılması ile ilgili açıklamalar yaptı.

Foto - Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

''Şara, Avrupa Birliği üye devleti olarak sonuç odaklı önemli bir rol oynamaya devam ettiğimizi dile getirdi'' diyen Christodulides, Şara'nın güney Kıbrıs'a gelişinin engellenmeye çalışıldığını da öne sürdü.

Foto - Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

Şara’nın güney Kıbrıs’a gelmesini önemli bulduğunu söyleyen Christodulides, bu yöndeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

Foto - Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

Bazı kişilerin gayri resmi Avrupa Konseyi'ne katılımını engellemeye çalıştığına dair bazı bilgiler almış olsam da, burada olmayı seçti.

Foto - Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

Kamuoyuna konuştu ve görüşmeler sırasında Avrupa Birliği'nin Suriye ile ilişkilerindeki gelişmeleri nasıl gördüğünü ve bölgedeki Avrupa Birliği üye devleti olarak sonuç odaklı önemli bir rol oynamaya devam ettiğimizi dile getirdi. Bizi ilgilendiren de bu.

Foto - Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi

KAYNAK: SEFA KARAHASAN

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23