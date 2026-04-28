Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Ortak arıyoruz' diyerek duyurdular
Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Türkiye'de ortak aradıklarını doğruladı.
Patronlar Dünysı'nda yer alan habere göre, Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye’nin güneyinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki payını azaltmaya hazırlanıyor. Şirket, projeye ortak almak için Türk yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin projeye ortak olma konusunda “güçlü ilgi” gösterdiğini belirtti. Likhachev, 4 reaktörlü ve toplam 4.800 megavat kapasiteli santral için hisse devrine yönelik şartların görüşüldüğünü söyledi.
2011’de Türkiye ile yapılan anlaşmaya göre Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki hisselerinin yüzde 49’una kadarını Türk ortaklara devredebiliyor. Daha önce Cengiz, Kolin ve Kalyon’dan oluşan yerli konsorsiyum projeye dahil olmuş ancak ticari anlaşmazlıklar nedeniyle 2018’de çekilmişti.
Uzmanlara göre yeni ortaklık yapısında da benzer riskler bulunuyor. Çünkü hisse almak karar süreçlerine doğrudan etki anlamına gelmiyor.. Akkuyu'da yüzde 30 hisseye sahip olmak, yönetimde söz sahibi olmak demek değil; operatör yine Rosatom olacak.
Buna rağmen yerli şirketlerin projeye dahil olmasının stratejik önem taşıdığı belirtiliyor. Akkuyu’nun, Türkiye’nin gelecekte kurmayı planladığı diğer nükleer santraller için bir “tecrübe kazanma alanı” olduğu ifade ediliyor. Enerji planlarına göre Türkiye, Akkuyu benzeri en az üç büyük nükleer santral daha kurmayı hedefliyor. Ayrıca 1.200 MW kapasiteli küçük modüler reaktörler de gündemde.
Akkuyu projesi, Covid-19 pandemisi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle ciddi gecikmeler yaşadı. Özellikle finansman sorunları ve Almanya’nın bazı kritik teknolojilerin satışını durdurması süreci yavaşlattı. İlk reaktörün devreye alınması başlangıçta 2023 olarak planlanırken, bu tarih yıl sonuna ertelendi. Diğer üç reaktörün ise 2028’e kadar kademeli olarak devreye girmesi hedefleniyor.
Uzmanlara göre nükleer enerji, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından giderek daha önemli hale geliyor. Sürekli ve kesintisiz üretim sağlayan nükleer santraller, yenilenebilir kaynaklardaki dalgalanmaları dengeleme potansiyeline sahip.
Ayrıca artan elektrik talebi, özellikle yapay zeka ve yüksek enerji tüketen teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte nükleer enerjiyi stratejik bir seçenek haline getiriyor.
