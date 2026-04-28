Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Ortak arıyoruz' diyerek duyurdular

Buna rağmen yerli şirketlerin projeye dahil olmasının stratejik önem taşıdığı belirtiliyor. Akkuyu’nun, Türkiye’nin gelecekte kurmayı planladığı diğer nükleer santraller için bir “tecrübe kazanma alanı” olduğu ifade ediliyor. Enerji planlarına göre Türkiye, Akkuyu benzeri en az üç büyük nükleer santral daha kurmayı hedefliyor. Ayrıca 1.200 MW kapasiteli küçük modüler reaktörler de gündemde.