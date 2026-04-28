Nerede CHP, orada mağduriyet! Bir de Türkiye'yi yönetseler neler olurdu neler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nerede CHP, orada mağduriyet! Bir de Türkiye’yi yönetseler neler olurdu neler

İzmir’de yaşanan belediye krizleri, ‘yerelde yönetemeyen genelde ne yapar?’ sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Kendi memurunun maaşını yarı yarıya düşüren, kazanılmış haklara göz diken zihniyet; İzmir’in dört bir yanını iş bırakma eylemleriyle kaosun eşiğine getirdi. Vatandaş hizmet beklerken, belediye binaları önünde ‘hak gaspı’ sloganları yükseliyor. İşte CHP’nin yönetim karnesi ve Türkiye geneline dair korkutan o tablo...

2
#1
Sosyal belediyecilik maskesi, İzmir’de bir kez daha düştü ve altından yine mağduriyet çıktı. Bayraklı’dan Narlıdere’ye, Karşıyaka’dan Buca’ya kadar İzmir’in kalbi olan ilçeler, CHP’li belediye yönetimlerinin işçiye ve memura yönelik kıyım politikalarıyla sarsılıyor. Memurun sofrasındaki ekmeği bölmeye çalışan, 24 bin liralık hakkı tek kalemde 13 bin liraya indiren bu yönetim anlayışı, sadece İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi düşündürüyor. Bugün belediye kapılarında eylem yapan binlerce emekçi, seslerini duyurmak için CHP İl Başkanlığı’na yürümeye hazırlanırken; kamuoyunun ortak sorusu şu: ‘Kendi belediyesindeki memurla anlaşamayan, ülkeyi nasıl yönetecek?’

#2
İzmir'de Karşıyaka, Bayraklı, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesi üzerine başlattıkları iş bırakma eylemlerini sürdürüyor. Memurların, bugünkü görüşmelerden de sonuç çıkmaması halinde Basmane Kültürpark'ta toplanarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığına yürüyeceği bildirildi.

#3
İlçe belediyelerinde yaşanan TİS krizleri büyürken, özellikle Bayraklı Belediyesinde memurların başlattığı eylem iki haftadır devam ediyor. Bayraklı Belediyesi yönetimi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı. Memurların mevcut 24 bin 465 lira olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 liraya düşürülmek istenmesi krizi derinleştirdi. 2 haftadır iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de belediye binası önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde duruma tepki gösterdi.

#4
SONUÇ ÇIKMAZSA YÜRÜYECEKLER Bayraklı Belediyesindeki krizin yanı sıra Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerindeki emekçiler de seslerini yükseltmek için eylem sürecine dahil oldu. Bugün sendika temsilcileri ile belediye yönetimleri arasında yapılacak olan görüşmelerden işçilerin lehine bir sonuç çıkmaması durumunda, dört belediyedeki çalışanların Basmane Kültürpark 1. holde bir araya geleceği öğrenildi. Buradan toplanacak olan kalabalığın, tepkilerini duyurmak amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyüş gerçekleştireceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

özgürün işi zor gercekten

atataürk partisinde atatürkcü olmayan <<demciler kemalciler <<ekremciler partiyi ele gecirmiş yapacağı bir sey yok <<beeldiyelerde zamanında kent konseyi anlasması gereği demcilerle paylasıldı yüzde 1 oy için

İ. Keskin

Herkesin hayrı kendine.
