Nerede CHP, orada mağduriyet! Bir de Türkiye’yi yönetseler neler olurdu neler

Sosyal belediyecilik maskesi, İzmir’de bir kez daha düştü ve altından yine mağduriyet çıktı. Bayraklı’dan Narlıdere’ye, Karşıyaka’dan Buca’ya kadar İzmir’in kalbi olan ilçeler, CHP’li belediye yönetimlerinin işçiye ve memura yönelik kıyım politikalarıyla sarsılıyor. Memurun sofrasındaki ekmeği bölmeye çalışan, 24 bin liralık hakkı tek kalemde 13 bin liraya indiren bu yönetim anlayışı, sadece İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi düşündürüyor. Bugün belediye kapılarında eylem yapan binlerce emekçi, seslerini duyurmak için CHP İl Başkanlığı’na yürümeye hazırlanırken; kamuoyunun ortak sorusu şu: ‘Kendi belediyesindeki memurla anlaşamayan, ülkeyi nasıl yönetecek?’