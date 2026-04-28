Nerede CHP, orada mağduriyet! Bir de Türkiye’yi yönetseler neler olurdu neler
İzmir’de yaşanan belediye krizleri, ‘yerelde yönetemeyen genelde ne yapar?’ sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Kendi memurunun maaşını yarı yarıya düşüren, kazanılmış haklara göz diken zihniyet; İzmir’in dört bir yanını iş bırakma eylemleriyle kaosun eşiğine getirdi. Vatandaş hizmet beklerken, belediye binaları önünde ‘hak gaspı’ sloganları yükseliyor. İşte CHP’nin yönetim karnesi ve Türkiye geneline dair korkutan o tablo...