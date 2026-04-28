BM'den Sumud Filosu açıklaması: İsrail bunu yapmak zorunda
Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, İsrail’in Sumud Filosu’na Gazze’ye yardım ulaştırmak için engel olmaması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Küresel Sumud Filosu'nun yola çıkmasına ilişkin, "İsrail yetkililerinin, bu temel yaşam ihtiyaçları için tüm kısıtlamaları kaldırma ve Gazze'deki kişilere insani yardım ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü var." dedi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yeniden dün İtalya'dan yola çıktı. Hatırlayacağınız üzere, geçen yıl sadece insani yardım taşıyan teknelerdeki aktivistler, uluslararası sularda İsrail'in sert ve hukuk dışı müdahalesiyle karşılaşmıştı. Aktivistlerin güvenliğinin sağlanması ve Gazze'ye sorunsuz ulaşabilmesi için İsrail makamlarına çağrınız nedir?" sorusuna Al-Kheetan, şu yanıtı verdi:

"Gazze'de işgalci güç olan İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilerin tüm temel yaşam ihtiyaçlarını karşılaması, insani yardımın girişine ve akışına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmasını sağlama yükümlülüğü var." ifadelerini kullandı.

Al-Kheetan, Gazze'deki durumun çok vahim olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, temiz içme suyu, gıda, yemek pişirmek için gaz ve diğer birçok temel ihtiyaçta hala ciddi kıtlıklar yaşandığını söyledi.

Bu durumun, nüfusun büyük çoğunluğunun uzun süreli yerinden edilmesinin yanı sıra koruma, sanitasyon ve hijyenden yoksun derme çatma yerleşim alanlarında yaşamasıyla ortaya çıktığına işaret eden Al-Kheetan, yaşananların artan sağlık sorunlarına da yol açtığını belirtti.

Al-Kheetan, "İsrail yetkililerinin, bu temel yaşam ihtiyaçları için tüm kısıtlamaları kaldırma ve Gazze'deki kişilere insani yardım ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

