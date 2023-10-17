2023-10-17 13:34:05 Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir
Fuat Bol, dünyanın jandarmalığına soyunan İngiltere ve ABD’nin günah defterini araladı. Söz konusu ülkeleri “iki büyük şeytan” olarak nitelendiren Bol, “Başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist ülkeler, İsrail’i koşulsuz desteklemek suretiyle yangına körükle gidiyorlar; İsrail’in işlemekte olduğu soykırıma alenen ve resmen göz yumuyorlar” ifadelerini kullandı. Bol, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: