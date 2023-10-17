Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

Ve bu iki büyük şeytan, o gün bugündür, bütün bir dünyayı yalana teslim ettiler. Öyle ki; zalimler mazlum, mazlumlar zalim, hainler kahraman, kahramanlar hain, soykırım yapanlar uygar (medeni), soykırıma uğrayanlar ya da onları savunanlar barbar (vahşi), misket bombalarıyla sahildeki çocukları, kundaktaki bebekleri hunharca katledenler çağdaş ve ilerici, bu mazlumların haklarını savunanlar ise, yobaz ve gerici. Kurulduğu günden beri devletini terörle özleştiren ve sürekli mazlum insan avı yapan İsrail, on yedi yıldır Gazze’yi abluka altında tutup, orada yaşamakta olan iki buçuk milyon insana nefes aldırmıyor.