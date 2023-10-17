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Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir
Medya
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Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

2023-10-17 13:34:05
Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

Fuat Bol, dünyanın jandarmalığına soyunan İngiltere ve ABD’nin günah defterini araladı. Söz konusu ülkeleri “iki büyük şeytan” olarak nitelendiren Bol, “Başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist ülkeler, İsrail’i koşulsuz desteklemek suretiyle yangına körükle gidiyorlar; İsrail’in işlemekte olduğu soykırıma alenen ve resmen göz yumuyorlar” ifadelerini kullandı. Bol, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

“Kim demiş dünyanın, ümrandan uygarlığa doğru yol aldığını? Bilakis yaldızla kaplı sahte uygarlığıyla iyice ihtiyarlayan, köhnemiş dünyamızın hızla vahşete gitmekte olduğu su götürmez bir gerçektir. Son iki yüzyıldır, ipin ucunun kimin ya da kimlerin ellerine geçtiğini, sizler, bizden daha iyi biliyorsunuz. Dünyanın jandarmalığına önce İngiltere ondan sonra da ABD soyundu.

#2
Foto - Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

Ve bu iki büyük şeytan, o gün bugündür, bütün bir dünyayı yalana teslim ettiler. Öyle ki; zalimler mazlum, mazlumlar zalim, hainler kahraman, kahramanlar hain, soykırım yapanlar uygar (medeni), soykırıma uğrayanlar ya da onları savunanlar barbar (vahşi), misket bombalarıyla sahildeki çocukları, kundaktaki bebekleri hunharca katledenler çağdaş ve ilerici, bu mazlumların haklarını savunanlar ise, yobaz ve gerici. Kurulduğu günden beri devletini terörle özleştiren ve sürekli mazlum insan avı yapan İsrail, on yedi yıldır Gazze’yi abluka altında tutup, orada yaşamakta olan iki buçuk milyon insana nefes aldırmıyor.

#3
Foto - Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

(…) Başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist ülkeler, İsrail’i koşulsuz desteklemek suretiyle yangına körükle gidiyorlar; İsrail’in işlemekte olduğu soykırıma alenen ve resmen göz yumuyorlar. Onların amacı, bölgede vesayet savaşını sürdürmek, taraflara silah ve mühimmat satmanın yanında, bölgeyi paramparça edip kolay lokmalar haline getirmektir ve bölgedeki enerji kaynaklarını ve koridorunu işgal etmektir.”

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