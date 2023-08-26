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Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

2023-08-26 15:17:40
Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Ağrı’da dün gece ve bu gün çıkan yangınlarda onlarca dönüm ekili tarım arazisi küle döndü.

#1
Foto - Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde merkeze bağlı Goncalı Köyü ile bu gün Yakınca köyünde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı, ekili tarlalarda yangın çıktı.

#2
Foto - Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Kısa sürede büyüyen yangınları kontrol edemeyen vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

#3
Foto - Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Kısa sürede olay yerlerine giden ve yangınlara müdahale eden Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangınları söndürdü.

#4
Foto - Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Son günlerde yaşanan tarla yangınlarının dikkat çektiği Ağrı’da, yine onlarca dönüm ekili tarla küle döndü.

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