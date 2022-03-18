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Sağlık
24
Ağrı kesicileri rafa kaldıran bitki! Bir tutamı yetiyor

2022-03-18 01:49:10
Ağrı kesicileri rafa kaldıran bitki! Bir tutamı yetiyor

Soya familyasından olan çemen otu, binlerce yıldır ağrı kesici olarak kullanılıyor.

#1
Foto - Çemen deyince aklımıza ilk olarak pastırma geliyor. Kokusu ve aromasını çemen otundan aldığı doğru.

Çemen deyince aklımıza ilk olarak pastırma geliyor. Kokusu ve aromasını çemen otundan aldığı doğru.

#2
Foto - Oldukça lezzetli bir yiyeceğe dönüşen pastırmanın baştacı çemen, soya ailesinden gelen

Oldukça lezzetli bir yiyeceğe dönüşen pastırmanın baştacı çemen, soya ailesinden gelen "çemen otu"nun kurutulmasıyla ortaya çıkıyor.

#3
Foto - Hem yaprakları hem tohumları şifa olan çemen otu en çok Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde yetişiyor.

Hem yaprakları hem tohumları şifa olan çemen otu en çok Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde yetişiyor.

#4
Foto - Öte yandan çemen otu faydaları ve besin değerleri ile birçok hastalığın da dermanı sayılabilir.

Öte yandan çemen otu faydaları ve besin değerleri ile birçok hastalığın da dermanı sayılabilir.

#5
Foto - Çemen otu, çayı, çorbası, merhemi, baharatı ve hatta yüz maskesi ile pek çok rahatsızlığa iyi geliyor.

Çemen otu, çayı, çorbası, merhemi, baharatı ve hatta yüz maskesi ile pek çok rahatsızlığa iyi geliyor.

#6
Foto - Ancak en güçlü özelliği doğal bir ağrı kesici olması.

Ancak en güçlü özelliği doğal bir ağrı kesici olması.

#7
Foto - Çemen otu çayı, ağrı hissettiğiniz anlarda ilaçlara sarılmanızın önüne geçecek bir bitki.

Çemen otu çayı, ağrı hissettiğiniz anlarda ilaçlara sarılmanızın önüne geçecek bir bitki.

#8
Foto - Gelin birlikte nasıl yapıldığını ve faydalarını inceleyelim...

Gelin birlikte nasıl yapıldığını ve faydalarını inceleyelim...

#9
Foto - Çemen otu besin değerleri Bir yemek kaşığı (11.1 gram) bütün çemen tohumu 35 kaloridir ve çeşitli besin maddeleri içerir.

Çemen otu besin değerleri Bir yemek kaşığı (11.1 gram) bütün çemen tohumu 35 kaloridir ve çeşitli besin maddeleri içerir.

#10
Foto - Lif: 3 gram Protein: 3 gram Karbonhidrat : 6 gram Yağ: 1 gram

Lif: 3 gram Protein: 3 gram Karbonhidrat : 6 gram Yağ: 1 gram

#11
Foto - Demir: Günlük alınması gereken değerin (DV) %20'si Manganez: DV'nin %7'si Magnezyum: DV'nin %5'i

Demir: Günlük alınması gereken değerin (DV) %20'si Manganez: DV'nin %7'si Magnezyum: DV'nin %5'i

#12
Foto - Ağrı kesici çemen otu çayı Çemen otu, geleneksel tıp sistemlerinde ağrıyı gidermek için uzun süredir kullanılmaktadır.

Ağrı kesici çemen otu çayı Çemen otu, geleneksel tıp sistemlerinde ağrıyı gidermek için uzun süredir kullanılmaktadır.

#13
Foto - Araştırmacılar, bitkide bulunan alkaloid adı verilen bileşiklerin, beynin ağrıyı algılamasını sağlayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, bitkide bulunan alkaloid adı verilen bileşiklerin, beynin ağrıyı algılamasını sağlayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olduğunu düşünüyor.

#14
Foto - Özellikle regl ağrılarının azaltmasına yardımcı olan çemen otu çayı nasıl yapılır haberimizde...

Özellikle regl ağrılarının azaltmasına yardımcı olan çemen otu çayı nasıl yapılır haberimizde...

#15
Foto - Tarifi Çemen otu çayı için ilk önce çemen otunu toz haline getirmeniz gerekir.

Tarifi Çemen otu çayı için ilk önce çemen otunu toz haline getirmeniz gerekir.

#16
Foto - Bu işlemin ardından çemen otunu demliğe alarak içerisine sıcak suyu ilave ediniz.

Bu işlemin ardından çemen otunu demliğe alarak içerisine sıcak suyu ilave ediniz.

#17
Foto - 5-10 dakika bekledikten sonra süzgeç yardımıyla suyu süzerek çemen otu çayını tüketebilirsiniz.

5-10 dakika bekledikten sonra süzgeç yardımıyla suyu süzerek çemen otu çayını tüketebilirsiniz.

#18
Foto - Çemen otu faydaları Çemen otu tohumlarında bulunan suda çözünür bir lif olan Galaktomannan, kilo yönetimine yardımcı olan tokluk hissini artırarak iştahınızı azaltır.

Çemen otu faydaları Çemen otu tohumlarında bulunan suda çözünür bir lif olan Galaktomannan, kilo yönetimine yardımcı olan tokluk hissini artırarak iştahınızı azaltır.

#19
Foto - Çemen otunun yüksek lif içeriği bağırsak florasının temiz kalmasını sağlar. Bu sayede kolon kanseri riskini azaltır.

Çemen otunun yüksek lif içeriği bağırsak florasının temiz kalmasını sağlar. Bu sayede kolon kanseri riskini azaltır.

#20
Foto - Çemen otundaki antioksidan ve vitamin değerleri, cilt sorunlarıyla savaşmanıza yardımcı olabilir.

Çemen otundaki antioksidan ve vitamin değerleri, cilt sorunlarıyla savaşmanıza yardımcı olabilir.

#21
Foto - Çemen otu tohumlarının düzenli tüketimi, faydalı HDL kolesterol düzeylerini artırırken kandaki toplam kolesterol, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Çemen otu tohumlarının düzenli tüketimi, faydalı HDL kolesterol düzeylerini artırırken kandaki toplam kolesterol, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

#22
Foto - Çemen otu, düşük testosteron ve sperm seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir.

Çemen otu, düşük testosteron ve sperm seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir.

#23
Foto - Çemen otu anne sütünü arttırmaya ve akışı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Çemen otu anne sütünü arttırmaya ve akışı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

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