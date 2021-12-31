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Ağrı dondu!

2021-12-31 11:33:35
Ağrı dondu!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

#1
Foto - Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

#2
Foto - Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

#3
Foto - Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Kars'ta 19, Erzurum'da 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Kars'ta 19, Erzurum'da 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

#4
Foto - Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 10 ve Ağrı'da 12 derece olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 10 ve Ağrı'da 12 derece olması bekleniyor.

#5
Foto - Ağrı'da eksi 27 derece ölçüldü.

Ağrı'da eksi 27 derece ölçüldü.

#6
Foto - Ağrı'da eksi 27 derece ölçüldü.

Ağrı'da eksi 27 derece ölçüldü.

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