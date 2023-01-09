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Yaşam
6
Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

2023-01-09 15:44:57
Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

Kar yağışının ardından bulutlar çekilince, Ağrı Dağı ortaya çıktı.

#1
Foto - Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

Iğdır ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, gündüz yerini güneşe bıraktı. Bulutların çekilmesiyle birlikte, beyaza bürünen Ağrı Dağı da ortaya çıktı.

#2
Foto - Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

"Doğu'nun Çukurova’sı" Iğdır’da, dün gece saatlerinde merkez ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

#3
Foto - Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

Sabaha kar ile uyanmayı bekleyen Iğdırlılar hüsrana uğradı. Gece saatlerinde etkili olan kar yaşı, merkezde az sürdü.

#4
Foto - Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

Yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması ile beraber her yer beyaza büründü. Gece Iğdır’da eksi 7 dereceye kadar soğuk hava etkili olurken, araçların camları da dondu.

#5
Foto - Ağrı Dağı beyaza büründü, tabloluk manzaralar oluştu

Gündüz ise öğleden sonra güneşli hava ile birlikte Ağrı Dağı ve çevredeki yüksek dağların tamamıyla beyaza büründüğü görüldü. Beyaza bürünen Ağrı Dağı, kentin farklı yerlerinde görsel şölen oluşturdu.

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