Ağlatan eğitim! Hortumların başına koştular

Eğitimde yaşanabilecek olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konusu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Biber gazının yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümünde ise açık alanda uygulama yapıldı. Biber gazı kullanacak kişilerin öncelikle biber gazının insanda nasıl bir etki yaptığını bilmesi ve ona göre kullanması gerektiği belirtilirken, biber gazı öncelikle eğitime katılan güvenlikçilere uygulandı. Eğitim tarafından yüzlerine biber gazı sıkılan personel, yakıcı etkiyi hisseder hissetmek hemen alanda hazırlanan hortumların başına koştu. Yüzleri suyla yıkanan ve uzun süre gözlerini açmakta zorlanan güvenlikçiler, olası durumlarda kullanmak zorunda olacakları gazın etkilerini de bizzat yaşayarak görmüş oldu.