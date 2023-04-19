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Yaşam
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Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

2023-04-19 16:33:02
Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, katlanabilir konteynerler kuruluyor.

#1
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, katlanabilir konteynerler kuruluyor. Anzorey Mahallesi'nde evleri ağır hasar alan depremzedelerin barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında katlanabilir konteynerlerin kurulumu Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılıyor.

#2
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Mahalle Muhtarı Önder Kuşçu, AA muhabirine, Afşin bölgesinde ilk defa Anzorey Mahallesi'nde kurulumuna başlanılan katlanabilir konteynerlerin özelliği nedeniyle büyük kolaylık sağladığını belirtti.

#3
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Depremler nedeniyle mahalledeki birçok evin ağır hasar aldığını ifade eden Kuşçu, "Mahallemize gelen pratik konteynerlerimizi kuruyoruz.

#4
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

. AFAD tarafından gönderilen konteynerler jandarma ekiplerimizin nezaretinde evleri ağır hasar alan vatandaşlarımızın arazilerine kuruluyor. Özellikle yaşlı ve hasta olan depremzedelerimize öncelik veriyoruz.

#5
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Bu konteynerlerin buraya gönderilmesinde emekleri bulunan ilgililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

#6
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

#7
Foto - Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı

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