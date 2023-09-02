Afşin hızla normale dönüyor! İşte kalıcı konutların teslim tarihi

Diğer taraftan az katlı konutlar, villalara, ruhsatları verdik. Onlar devam ediyor. TOKİ'lerle birlikte bu alan Afşin'in alternatif yerleşim alanı olacak. TOKİ yetkililerinin beyanatlarına göre söylüyorum; Kasım ayından itibaren inşallah konut tesisleri başlayacak. Bu bölgede üç bin altı yüz civarı konut yapılıyor. Rezerv alanlar da TOKİ'ye ayrıldı. TOKİ yerinde dönüşüm şartlarına göre ne kadar konut yapacağına karar verecek. Genelde şöyle bir planlama yapıyor. Bunun da ihtiyacının yüzde ellisini hemen başlıyor. Gerisini yerine dönüşüm vesaire onlar netleştikten sonra kalan ihtiyaca kadar göre devam ediyor. Afşin'de Kasım, Aralık itibarıyla barınma sorununun önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz yeni konutların devreye girmesiyle birlikte. bu da bizi sevindiriyor. Biz hepimiz yarış halindeyiz tüm belediyeler. Erken normalleşme, erken kalıcı konutlara yerleşme konusu bizim önde olduğumuz alanlardan bir tanesi bu” diye konuştu.