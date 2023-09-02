Afşin hızla normale dönüyor! İşte kalıcı konutların teslim tarihi

Yeni yerleşim alanının tamamen hava kirliliğinden uzak olacağını belirten Güven, “Termik santralin zararlı etkilerinden uzak, diğer taraftan şehir yaşamını rahatlattığı geniş yollarla, bulvarlarla çevrili, sosyal donatı alanlarının her türlü sosyal donatı alanı bol bol bırakıldı. Yeşil alanların bol bol bırakıldığı, kamu ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bırakıldığı bir alan. Bu alanda 2015’de başladığımız imar çalışmalarını 2021 yılında bitirdik. On sekiz çalışması dahil olmak üzere bitti. İmar parselleri oluştu. Dolayısıyla deprem sonrası aslında biz çok tedirgin olmadık. Koşturmadık. Yenişehir aramadık. Çünkü hazırdı. Yaklaşık iki ay önce de imar, inşaat faaliyetlerine başladık. Ruhsat vermeye başladık. Hafta içinde de çok katlı binaların deprem sonrası yeniden başlayan ruhsatlarından binaların inşallah birlikte temelini atacağız.