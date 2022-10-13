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Foto - Afrin kan gölüne dönecekti! Son anda önlendi

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Foto - Afrin kan gölüne dönecekti! Son anda önlendi

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Foto - Afrin kan gölüne dönecekti! Son anda önlendi

Van halkından İranlı turist tepkisi: Bölgede fuhuş turizmi yapıyorlar
Gündem

Van halkından İranlı turist tepkisi: Bölgede fuhuş turizmi yapıyorlar

Van İslami Dayanışma Platformu, İranlı turistlerin şehirdeki "fuhuş turizminden" rahatsızlık duyulduğuna dair bir bildirim yayımladı...
Dolara karşı değer kazanan tek para birimi belli oldu
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Dolara karşı değer kazanan tek para birimi belli oldu

ABD dolarına karşı dünya genelindeki 31 para birimi içerisinde en çok değer kazanan para birimi belli oldu.
Anaokulu için devlet desteği ne kadar? Anaokulu devlet desteği sorgulama ekranı? Anaokulu destek başvurusu e Devlet! Anaokulu yardımı
Ekonomi

Anaokulu için devlet desteği ne kadar? Anaokulu devlet desteği sorgulama ekranı? Anaokulu destek başvurusu e Devlet! Anaokulu yardımı

Son dakika: Anaokulu desteği ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! Devlet anaokulu yardımı , anaokulu için devlet desteği ne kadar? İşte milyo..
Dev indirimin ardından bu kez akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! Araç sahipleri üzülecek
Ekonomi

Dev indirimin ardından bu kez akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! Araç sahipleri üzülecek

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından dün motorine dev bir indirim geldi. Bu kez motorin fiyatlarına 66 kuruşluk bir zammın..
Suudi Arabistan'dan Kabe imamına skandal Türkiye cezası! Bu nasıl normalleşme?
Gündem

Suudi Arabistan'dan Kabe imamına skandal Türkiye cezası! Bu nasıl normalleşme?

Suudi Arabistan yönetimi, eski Kabe imamı Abdullah Basfar'a 2014 yılında Ayasofya Camii avlusunda kıldırdığı namaz nedeniyle hapis cezası ve..
İmamoğlu inkar etmişti: Uyuşturucu taşıyan şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı! İBB’de çalıştıklarını...
Gündem

İmamoğlu inkar etmişti: Uyuşturucu taşıyan şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı! İBB’de çalıştıklarını...

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze nakil aracında 24'ü esrar tozu olmak üzere 144 kg esrar yakalandı. Otoyolda durd..
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