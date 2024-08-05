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Dünya
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Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

2024-08-05 20:32:15
Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

ABD, kalan askeri birliklerini de Afrika ülkesi Nijer'den çekti.

#1
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un, ülkedeki son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine devrettiği belirtildi.

#2
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

Üsteki personel ve teçhizatın geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun gelecek haftalarda devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı." ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

#4
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

12 YIL ÖNCE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

#5
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

#6
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.

#7
Foto - Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

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