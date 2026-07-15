Afra tafrasından geçilmeyen ABD bile itiraf etti: Anahtar onlarda, Türkler artık süper güç
Ankara’daki NATO Zirvesi, Türkiye’nin askeri, teknolojik ve diplomatik açıdan "oyun kurucu" konumunu tüm dünyaya tescilledi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin kendi kurallarını koyan bir güç haline geldiğini vurgulayarak, Türk savunma sanayii devriminin ittifakın kaderini değiştirdiğini yazdı. Analizlerde, Türkiye’nin artık Batı için vazgeçilmez bir "süper güç" merkezi olduğu açıkça ifade ediliyor.