Afra tafrasından geçilmeyen ABD bile itiraf etti: Anahtar onlarda, Türkler artık süper güç

Analizde bu durum şu şekilde değerlendirildi: Ankara, Şam'daki yeni geçici yönetim nezdindeki ağırlığıyla Kürt grupların ulusal orduya entegrasyonu ve IŞİD ile mücadele konularında kilit rol oynuyor. Libya'da bölünmüş siyasi haritada istikrarı sağlayan en önemli aktör olmaya devam ediyor. Ankara'nın doğrudan diyalog kanalları, Batı dünyası ve Washington için kriz anlarında vazgeçilmez bir müzakere köprüsü sunuyor. Atlantic Council tarafından yapılan analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin artık Batı sınırlarına hapsedilmiş 'eski Türkiye' olmadığı gerçeğinin altı çizildi. İttifak içinde tamamen özerk ve bağımsız kararlar alabilen Ankara'nın, NATO 3.0 döneminde kendi milli çıkarlarını merkeze alarak küresel askeri dengeleri belirleyen en stratejik süper güç konumuna yükseldiği kaydedildi.