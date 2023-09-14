AFAD'dan Libya'ya 4 bin ton yardım malzemesi!

Ümit ediyoruz ki sağ olarak insanlara ulaşalım ve onları kurtaralım, hayatta tutalım. Eğer değilse yakınlarını kaybetmiş insanlar için de cenazelere ulaşalım diye büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca orada yaşayan, sağ kurtulan, bu afetten bir şekilde sağ kurtulan insanların da günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gereken yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemimizle 550 personel, 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye, 1750 gıda kolisi, 240 bin litre su, yani toplamda yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesiyle beraber yola çıkıyoruz. Bizler Türk milleti ve Türk devleti olarak, 6 Şubat deneyimiyle umarız ki en kısa sürede Libya'da yaşayan insanların, Libyalı kardeşlerimizin acısına ortak oluruz.