2024-05-18 08:22:09 AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri 11 ili etkiledi. Büyük hasar alan evler ve binalar oturulamaz hale geldi. Bu noktada harekete geçen AFAD depremzede kira desteğini hayata geçirdi. Destek kapsamında evi hasar gören kiracılara aylık 5.000 TL ev sahiplerine ise 7.500 TL ödeme yapılıyor. Mayıs ayı ödemeleri henüz yatırılmayan vatandaşlar AFAD kira yardımı ödeme tarihleri için sorgulamalara başladı. AFAD kira desteği ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Peki AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD kira yardımı ne zaman yatacak?