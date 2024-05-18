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AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

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AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

2024-05-18 08:22:09
AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri 11 ili etkiledi. Büyük hasar alan evler ve binalar oturulamaz hale geldi. Bu noktada harekete geçen AFAD depremzede kira desteğini hayata geçirdi. Destek kapsamında evi hasar gören kiracılara aylık 5.000 TL ev sahiplerine ise 7.500 TL ödeme yapılıyor. Mayıs ayı ödemeleri henüz yatırılmayan vatandaşlar AFAD kira yardımı ödeme tarihleri için sorgulamalara başladı. AFAD kira desteği ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Peki AFAD kira yardımı neden yatmadı, bitti mi? Mayıs ayı AFAD kira yardımı ne zaman yatacak?

#1
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ardından 11 ilde binlerce ev hasar aldı. Bu noktada AFAD evlerinde oturamayan kiracı ve ev sahiplerine kira yardımı yapmaya başladı. Kiracılara 5 bin lira, ev sahiplerine ise 7 bin 500 lira kira desteği sağlanıyor. AFAD kira desteği ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. AFAD depremzede kira yardımı Mayıs ayı ödemeleri bekleniyor. Peki AFAD kira yardımı bitti mi? Mayıs ayı AFAD kira yardımı ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son bilgiler…

#2
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

2024 AFAD KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI, BİTTİ Mİ? AFAD depremzede kira yardımı, ilk olarak 1 yıl süreyle hayata geçirilmişti. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kira yardımlarının evler teslim edilene kadar devam edeceğini belirtti.

#3
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

Bakan Özhaseki, Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti.

#4
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

Bu açıklamaya göre AFAD kira yardımı ödemeleri, henüz evleri teslim edilmeyen kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen gecikebiliyor.

#5
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

MAYIS AYI AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Ödeme tarihleri şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

#6
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 TL ve ev sahiplerine 7.500 TL ödenmeye devam edecek. Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin ise AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi.

#7
Foto - AFAD kira yardımı ödeme sorgulama ekranı: 5 bin-7 bin 500 TL AFAD depremzede kira yardımı hangi tarihte yatar?

Banka hesabınızda destek ödemesi görünmüyorsa Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri'nden son durum hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra 'ödemeler', 'merkezi ödeme' ve 'diğer ödemeler' sayfasına gelerek para aktarımı yapabilirsiniz.

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