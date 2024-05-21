2024-05-21 16:51:27 Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!
Adnan Oktar davasında sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmasına başlandı. Çağlayan'daki duruşmaya cinsel istismar suçlusu Ali Sadun Engin'in ifadeleri damga vurdu. Mahkemede söz alan Engin, 'Mavi Marmara' olaylarının yaşandığı dönemde, Adnan Oktar'ın İsrail ile fidye anlaşması yaptığını açıkladı. Engin, "Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Biz İslam'ı yaymaya çalışan insanlarız" diye konuştu. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davası'nda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmaya başlanırken, İstanbul Çağlayan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Sadun Engin'in ifadeleri damgaya vurdu.