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Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

2024-05-21 16:51:27
Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

Adnan Oktar davasında sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmasına başlandı. Çağlayan'daki duruşmaya cinsel istismar suçlusu Ali Sadun Engin'in ifadeleri damga vurdu. Mahkemede söz alan Engin, 'Mavi Marmara' olaylarının yaşandığı dönemde, Adnan Oktar'ın İsrail ile fidye anlaşması yaptığını açıkladı. Engin, "Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Biz İslam'ı yaymaya çalışan insanlarız" diye konuştu. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davası'nda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmaya başlanırken, İstanbul Çağlayan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Sadun Engin'in ifadeleri damgaya vurdu.

#1
Foto - Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

"ADNAN ABİ İSRAİL İLE FİDYE ANLAŞMASI YAPTI" Mahkemede söz alan, cinsel istismar suçlusu Engin, yaptığı açıklamada "Biz İslam'ı yaymaya çalışan insanlarız. Adnan abi daha önce Mavi Marmara olayında İsrail ile Türkiye'nin arasını bularak fidye konusunda, yani tazminat konusunda anlaşmalarını sağladı" diye konuştu.

#2
Foto - Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

Engin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; ENGİN: "İSLAM'A HİZMET EDİYORUM" "Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bunun özünde gönüllülük prensibi var. Arkadaşlarımdan para almıyorum tüm masraflarımı kendim karşılıyorum. Kimseden bir talimat beklemeden İslam’a hizmet ediyorum, ilk namaz kılmaya başladığımda o heyecanı aileme anlattım ve bu heyecanım hala devam ediyor.

#3
Foto - Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

"BİZE BU ÜCRETLERİ TEKLİF ETTİLER AMA KABUL ETMEDİK" Adnan bey ve bizler şimdiye kadar konferans yaptığımız yerlerden bir kuruş aldığımızı kimse iddia edemez. Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Bu Kur’an-ı Kerim’de bize anlatılan şeydir. Ateistlerle fikri mücadele için ömrümü vakfettim."

#4
Foto - Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

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