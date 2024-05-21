Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

"BİZE BU ÜCRETLERİ TEKLİF ETTİLER AMA KABUL ETMEDİK" Adnan bey ve bizler şimdiye kadar konferans yaptığımız yerlerden bir kuruş aldığımızı kimse iddia edemez. Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Bu Kur’an-ı Kerim’de bize anlatılan şeydir. Ateistlerle fikri mücadele için ömrümü vakfettim."