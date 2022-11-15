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Adıyaman’da yürekler ağza geldi

2022-11-15 11:49:24
Adıyaman’da yürekler ağza geldi

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi.

#1
Foto - Adıyaman’da yürekler ağza geldi

Edinilen bilgiye göre, Tahir Uçarer (50) yönetimindeki 02 ABR 825 plakalı Mercedes marka kamyon ile Haci Halil Pirçek (51) yönetimindeki 02 ACY 294 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Adıyaman’da yürekler ağza geldi

Meydana gelene kazada; sürücüler Tahir U., Haci Halil P. ve otomobilde bulunan Yıldız P. (56) yaralandı.

#3
Foto - Adıyaman’da yürekler ağza geldi

Vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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