Adıyaman’da enkazın yüzde 82’si kaldırıldı

Vali Gökmen Çiçek, “Enkazın kaldırılması noktasında, çünkü enkaz kaldırılmadan hayatın normale olduğunu ve hayatın normalleştiğini göstermek zor olacak. O yüzden Adıyamanlılara bir söz verdik. Biz dedik ki biz, Adıyaman’da bayrama enkazsız bir şekilde gireceğiz. Acil yıkılması gereken binaları yıkılmış bir şekilde tertemiz sokacağız dedik. Şuan itibariyle enkazın yüzde 82’si kaldırılmış bir durumda. Verdiğimiz söz noktasında hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Biz Adıyaman’da, bayramda enkaz ve acil yıkılacak olan bina bırakmayacağız. Ağır hasarlı binalar için de bayramdan hemen sonra çalışmalar başlatacağız. Bir yandan da arkadaşlarımız yıktığımız binalarda temizlik de yapıyor. Bu manada Adıyamanlılara verdiğimiz sözün arkasında duracağız” diye konuştu.