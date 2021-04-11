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Türkiye
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Adıyaman'da bir kişi tabancayla öldürüldü

2021-04-11 23:53:12
Adıyaman'da bir kişi tabancayla öldürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürüldü.

#1
Foto - Sugözü Mesire Alanında iki grup arasında tartışma çıktı. Bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Sugözü Mesire Alanında iki grup arasında tartışma çıktı. Bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

#2
Foto - Yaralanan Murat Kaya (38) kaldırıldığı ambulansla Besni Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Yaralanan Murat Kaya (38) kaldırıldığı ambulansla Besni Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

#3
Foto - Soruşturmayı yürüten polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmayı yürüten polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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