2021-04-11 23:53:12 Adıyaman'da bir kişi tabancayla öldürüldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürüldü.
Sugözü Mesire Alanında iki grup arasında tartışma çıktı. Bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.
Yaralanan Murat Kaya (38) kaldırıldığı ambulansla Besni Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Soruşturmayı yürüten polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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