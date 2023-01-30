Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Liderler kimi zaman kişisel yaşantılarındaki bağımlılıklarıyla gündeme geliyor. Bu liderlerden birisi de elbette Kim Jong-un. Kuzey Kore liderinin okulda eğitim gördüğü yıllarda İsviçre peynirini çok sevdiği, ülkesine döndüğünde de bu alışkanlığına devam ettiği ve İsviçre peynirine her yıl binlerce dolar harcadığı iddia ediliyor. Daha önce de Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in bir konyak tutkunu olduğu, çok popüler bir Fransız konyak markasının en büyük müşterilerinden birisi olduğu belirtilmişti.