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Dünya
16
Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

2023-01-30 09:28:26
Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Sık sık yaptığı füze denemeleriyle gündeme gelen Kuzey Kore hakkında her geçen gün farklı ve ilginç iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar kimi zaman 'Yok artık' dedirtecek seviyede olsa da bazı iddialar kimi zaman uydu görüntüleriyle kimi zaman da Kuzey Kore'deki devlet televizyonu tarafından doğrulanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük uranyum madenlerinden birinin çöktüğüne dair çıkan haberler ise tüm dünyada şaşkınlığa neden oldu. Peki Kuzey Kore'de neler oluyor?

#1
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore’nin nükleer enerji ve nükleer silah geliştirmek için işlettiği önemli uranyum madenlerinden birinde yer yer çöküntüler yaşandığı iddia edilmişti. Daha sonra ortaya çıkan uydu görüntülerinde, Güney Kore sınırına yakın noktada bulunan madenin çevresinde çökme yaşandığını doğrulayan bazı emareler bulunmuş, maden çevresinde tesisin çalışır durumda olduğuna işaret eden hiçbir detay tespit edilememişti. Yeni ortaya atılan ve Kuzey Kore kaynakları tarafından doğrulandığı belirtilen bir iddia ise duyanları şaşkına çevirecek cinsten.

#2
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

'Kapalı kutu' olarak adlandırılan Kuzey Kore dünya basınında sık sık füze denemeleriyle gündeme geliyor. Kim ailesinin iktidarında sosyalist bir devlet yapısıyla yönetilen Kuzey Kore'nin başındaki lider ise ilginç imajıyla bir popüler kültür figürüne dönüşen Kim Jong-un. Daha önce Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim Il-Sung tarafından yönetilen ülkeyi dünya basınında üst sıralara taşıyan olay ise bir füze taşıma aracıyla ilgili.

#3
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Ülkede nükleer füze denemelerinde kullanılan füze taşıma ve fırlatma aracına 'ulusal kahraman' statüsü verilmesi herkesi şoke etti. Başarılı geçtiği iddia edilen nükleer füze denemeleri sırasında kullanılan 321 numaralı HWASONG-17 fırlatma aracının 'Cumhuriyet kahramanı madalyası', 'Altın Yıldız madalyası' ve 'Birinci Sınıf Ulusal Bayrak Nişanı' ile süslendiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişme akıllara Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un hakkında daha önce ortaya atılan tuhaf iddiaları getirdi.

#4
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Hakkında çıkan bazı iddialara göre Kim-Jong-un, İsviçre'nin Bern şehri yakınlarındaki IsBerne adlı özel okulda eğitim gördü. Kuzey Kore liderinin 1993 yılına kadar 'Chol Pak', 1998 yılına kadar 'Pak Kol' ismiyle eğitim gördüğü ve kimliğinin saklı tutulduğu belirtildi.

#5
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Kim-Jong-un'un eğitim hayatı boyunca utangaç ama sınıf arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu, kendine özgü bir espri anlayışına sahip olduğu, basketbol ve bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu ve İngilizce haricinde İsviçre Almancası da öğrendiği diğer iddialar arasında. Daha önce hakkında yayınlanan haberlerde, Kim Jung-Un parlak bir öğrenci olmadığı hakkında bazı iddialar ortaya atılmış olsa da Kuzey Kore liderinin eğitim hayatına ilişkin bilgiler henüz tamamen aydınlatılabilmiş değil.

#6
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Kim Jong-un'un 8 Ocak 1982'de doğduğu belirtiliyor olsa da Kuzey Kore liderinin doğum tarihi aslında tam olarak bilinmiyor. Güney Kore istihbarat kaynaklarına göre aslında Jong-un 1984 doğumlu.

#7
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Otoriter liderin daha yaşlı ve olgun görünmek için doğum tarihini bilinçli olarak hatalı verdiği iddia ediliyor. Ancak tüm bunlara rağmen Kim Jong-un yine de dünyanın en genç liderlerinden birisi olarak görevine devam ediyor.

#8
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

İmajına verdiği önemle de çok konuşulan Kuzey Kore liderinin kaşlarını kısalttığı iddia ediliyor. Bunun fotoğraflarla kanıtlanabileceğini savunan bazı araştırmacılar, Jong-un'un babasına ve büyükbabasına benzemek için kaşlarını kısalttığını düşünüyor.

#9
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Liderler kimi zaman kişisel yaşantılarındaki bağımlılıklarıyla gündeme geliyor. Bu liderlerden birisi de elbette Kim Jong-un. Kuzey Kore liderinin okulda eğitim gördüğü yıllarda İsviçre peynirini çok sevdiği, ülkesine döndüğünde de bu alışkanlığına devam ettiği ve İsviçre peynirine her yıl binlerce dolar harcadığı iddia ediliyor. Daha önce de Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in bir konyak tutkunu olduğu, çok popüler bir Fransız konyak markasının en büyük müşterilerinden birisi olduğu belirtilmişti.

#10
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Kim Jong-un bugüne kadar hiçbir zaman çocukluk anılarına ait fotoğrafları yayınlamadı. Ancak 2014 yılında Kuzey Kore'de gerçekleştirilen bir tören sırasında ekranda Jong-un'un çocukluğuna ait olduğu belirtilen bazı kareler gösterildi. Fotoğrafların gerçekten Kuzey Kore liderinin çocukluk yıllarına ait olup olmadığı ise hiçbir zaman doğrulanmadı.

#11
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Eğitim yıllarından bu yana basketbola ilgisi olduğu bilinen Jong-un'un, gençlik yıllarından itibaren ünlü basketbolcuların maçlarını takip ettiği ve 2013 yılında 'NBA liginde gelmiş geçmiş en çılgın basketçi' unvanına sahip Dennis Rodman ile tanıştığı ise tüm dünya tarafından gayet iyi biliniyor.

#12
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Kim Jong-un'un ailesi hakkında bilinenler de yine oldukça kısıtlı. 2009 yılında evlendiği belirtilen Jong-un'un eşinin adının Ri Sol-ju olduğu ve çiftin çocukluk arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

#13
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Çiftin kaç çocuğu olduğu hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor olsa da NBA basketbol oyuncusu Dennis Rodman’ın Kuzey Kore’yi ziyaret edip Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından verdiği röportajda, çiftin bir kız çocuğu olduğunu ve Kuzey Kore liderinin çok iyi bir baba olduğunu söylediği biliniyor. 2022 yılının Kasım ayında servis edilen görüntülerde, Kim Jong-un'un küçük kızıyla başkent Pyongyang'daki bir füze fırlatma sahasında el ele tutuşurken çekilmiş fotoğrafları Rodman’ın söylediklerini doğrulayan kanıtlar olarak kabul edildi.

#14
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Kuzey Kore liderinin eğitim gördüğü yıllardan bu yana Hong Kong doğumlu dövüş ustası ve aktör Jackie Chan’e hayranlık beslediği iddia ediliyor. Ülkedeki pop müzik kültürünün de dünyanın diğer ülkelerine göre biraz daha farklı olduğu belirtiliyor.

#15
Foto - Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!

Ülkenin en ünlü müzik gruplarından biri olan ve daha önce Güney Kore ile yapılan müzakereler sırasdında bir dizi konser veren Moranbong grubu çoğunlukla askeri üniforma benzeri kostümlerle veya geleneksel Kore kıyafetleriyle sahne alıyor. Grup üyelerinin ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçildiği, çaldıkları ve söyledikleri şarkıların tümünün Pyongyang yönetimi tarafından tescillenmiş, propaganda içeren sözlere sahip olduğu ifade ediliyor. (Kaynak: Milliyet)

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