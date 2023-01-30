2023-01-30 09:28:26 Adını değiştirdi, estetik ameliyat oldu... Kim Jong-un hakkında şok iddia!
Sık sık yaptığı füze denemeleriyle gündeme gelen Kuzey Kore hakkında her geçen gün farklı ve ilginç iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar kimi zaman 'Yok artık' dedirtecek seviyede olsa da bazı iddialar kimi zaman uydu görüntüleriyle kimi zaman da Kuzey Kore'deki devlet televizyonu tarafından doğrulanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük uranyum madenlerinden birinin çöktüğüne dair çıkan haberler ise tüm dünyada şaşkınlığa neden oldu. Peki Kuzey Kore'de neler oluyor?