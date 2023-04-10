Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Türkiye’nin birçok ilinde intihar girişiminde bulunan ve en son 3 gün önce Kars’ta bir binanın çatısına çıkan “intiharkolik” lakaplı Hasan İ. (32) 83'üncü intihar teşebbüsünde bu sefer de Isparta’da 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.