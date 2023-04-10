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Yaşam
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Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

2023-04-10 15:16:49
Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

“İntiharkolik” lakaplı Hasan bu sefer Isparta’da polisi alarma geçirdi.

#1
Foto - Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

Daha önce farklı illerde 82 defa intihar girişiminde bulunan şahıs bu sefer Isparta’da polisi alarma geçirdi. Çatıda uzun süre polislerin çabalarına yanıt vermeyen "intiharkolik" lakaplı şahıs, çatıda halay çekti, kiremitleri kafasıyla kırarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

#2
Foto - Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Türkiye’nin birçok ilinde intihar girişiminde bulunan ve en son 3 gün önce Kars’ta bir binanın çatısına çıkan “intiharkolik” lakaplı Hasan İ. (32) 83'üncü intihar teşebbüsünde bu sefer de Isparta’da 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, polis ekipleri de intiharkolik Hasan’ı ikna edebilmek için yoğun çaba harcadı. Çatıda uzun süre polislerin çabalarına yanıt vermeyen Hasan İ. çatıda halay çekti ve kiremitleri kafasıyla kırarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

#4
Foto - Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından ikna edilen H.A., polis ekiplerinin nezaretinde aşağıya indirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından H.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

#5
Foto - Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

Daha önce Türkiye’nin bir çok yerinde 82 defa intihar girişiminde bulunan Hasan İ. bugün itibariyle 83 girişimde bulunmuş oldu. Hasan İ.’nin yüzden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Adeta rekora koşuyor | Acil ekiplerini isyan ettiren adam

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