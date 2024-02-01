2024-02-01 11:42:17 Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş Adatepe Barajı yağan karın ardından eşsiz manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.
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Kahramanmaraş Adatepe Barajı yağan karın ardından eşsiz manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.
Göksun ilçesindeki Adatepe Barajı kar manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.
Adatepe Barajının güzellikleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçılar, "Etrafı dağlarla ve ormanla çevrili olması daha çok göze hitap etmekte. Kar manzarası ise insanı büyülüyor. Tekne ile yaptığımız gezinti de barajın sularının içinden dağlara doğru çektiğimiz fotoğraflar ile yansımalar görülmeye değer” dedi.
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