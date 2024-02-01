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Yaşam
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Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler

2024-02-01 11:42:17
Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş Adatepe Barajı yağan karın ardından eşsiz manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.

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Foto - Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler

Göksun ilçesindeki Adatepe Barajı kar manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

#2
Foto - Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler

Adatepe Barajının güzellikleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçılar, "Etrafı dağlarla ve ormanla çevrili olması daha çok göze hitap etmekte. Kar manzarası ise insanı büyülüyor. Tekne ile yaptığımız gezinti de barajın sularının içinden dağlara doğru çektiğimiz fotoğraflar ile yansımalar görülmeye değer” dedi.

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Foto - Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler

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Foto - Adatepe Barajında kartpostallık görüntüler

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